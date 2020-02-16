اقتصادية دبي تنظم ورشة عمل حول مزاولة الأعمال

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، ورشة عمل توعوية بالتعاون مع شركة «سيرفكورب»، لتعزيز العلاقات مع رجال الأعمال الحاليين والراغبين في الوجود وتأسيس مشروعات وأنشطة تجارية في الإمارة.

وركزت الورشة على مناقشة اللوائح والقوانين التي تهم رجال الأعمال، لفهم متطلبات الإجراءات المعمول بها في إمارة دبي، وإجراءات تسهيل مزاولة الأعمال، وبدء النشاطات التجارية، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها القطاع لمجتمع الأعمال، ومن ضمنها مبادرة «الرخصة الفورية» التي تمكن رجال الأعمال من الوجود ومزاولة أعمالهم في دبي بسهولة ويسر.

وقدم الخبير في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمَار ياسر عبدالجواد، عرضاً تقديمياً حول أهم التحسينات والخدمات التي يقدمها القطاع في مجال سهولة وبدء الأعمال في دبي، والتعريف بموقع الإمارة على خارطة الأعمال، إذ يركز القطاع على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً، باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.