برنامج لاستقطاب 25 ألف شركة ناشئة إلى دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة طيران الإمارات»، عن إطلاق «برنامج جذب الابتكار»، المبادرة الطموحة التي سترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات والحلول المبتكرة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة على تحقيق التوسع دولياً انطلاقاً من دبي. وجاء إعلان سموه خلال فعالية «ستارت أب نايت»، التي استضافتها، أخيراً، «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشارك بها مجموعة من الشركات الناشئة والمبتكرة، للحوار حول ريادة ومستقبل الأعمال الناجحة.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج، الذي صممته ونفذته «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إلى استقطاب أكثر من 25 ألف شركة ناشئة ومبتكرة من أنحاء العالم، لاسيما تلك التي ترى في دبي سوقاً جديدة لحلولها المبتكرة، والعمل على تسهيل دخولها إلى دبي.

وكانت المؤسسة طورت «برنامج جذب الابتكار» على منصة «تحالف ستارت»، وهو عبارة عن شراكة المؤسسات الداعمة للمشروعات المبتكرة في 15 دولة، تقوم بأدوار تمكين وتسهيل الابتكارات، بما في ذلك ألمانيا وسنغافورة واليابان.

وسيركز البرنامج على الحلول المبتكرة في ستة قطاعات رئيسة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الفضاء، النقل والتنقل، كفاءة الطاقة، الطب والصحة، التعليم وتكنولوجيا المعلومات، بالتماشي مع التركيز الاستراتيجي الذي تنتهجه إمارة دبي على هذه القطاعات التي تعد بمثابة عوامل التمكين الرئيسة للابتكار والتصنيع والتنمية المستدامة.

واجهة للأعمال

وقال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي: «يمثل برنامج جذب الابتكار خطة عمل لترجمة الرؤى والاستراتيجيات، التي تتطلع من خلالها إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً، إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، وضمان تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة»، وأكد أن دبي تتمتع بخصائص فريدة تجعل منها واجهة للأعمال الرائدة، وعند تمكين شركاتنا الناشئة بالموارد المناسبة، فيمكنها الوصول إلى الحلول المبتكرة، والإسهام في تسريع انتقالنا إلى اقتصاد قادر على المنافسة وتحدي المستقبل.

وأوضح القمزي أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف دبي، وخطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021، لتعزيز الريادة والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الابتكار، وتحقيق التكامل الأقوى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الفرص الاقتصادية عالية النمو.

جذب الابتكار

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «برنامج جذب الابتكار» يربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بنظام عالمي قادر على مواجهة التحديات المتمثلة في إنشاء وتطوير سوق جديدة، مبيناً أن المبادرة تمثل بحد ذاتها طريقاً ذا اتجاهين، إذ إنها تعمل في المقام الأول على تمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون عالمية الطابع، فضلاً عن توجيه معظم المبتكرين البارزين من أنحاء العالم إلى أسواق جديدة عبر دبي.

وأشار الجناحي إلى أنه سيتم تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في إطار هذا البرنامج، لدعم وصولها السلس وانتقالها السريع إلى دبي، ومن ثم مساعدتها على الوصول إلى أسواق النمو حول العالم، وتوفير التمويل اللازم لها لتحقيق النمو.

وأكد أن البرنامج سيلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً مثالياً للمؤسسات المبتكرة، والمناخ الأمثل لمساعدتها على النمو والتوسع والانتشار حول العالم.

- البرنامج يركّز على الحلول المبتكرة في ستة قطاعات رئيسة.