أبرز 9 وجهات سياحية في أوروبا لزيارتها في 2020

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

عرضت شركة «سمارتر ترافل» المتخصصة في الاستشارات السياحية أفضل تسع وجهات سياحية في أوروبا يمكن زيارتها خلال العام الجاري، موضحة أن هذه الوجهات تشمل ما يلي:

رييكا

توفر رييكا التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في كرواتيا، مجموعة متنوعة من الأنشطة ومعالم الجذب التي تتنوع ما بين الكنائس القديمة والمتاحف والمعارض والشواطئ والشوارع الصاخبة والمنازل الجميلة.

باريس

تعتبر العاصمة الفرنسية، باريس، موطناً لبعض من أشهر مناطق الجذب في العالم، من برج «إيفل» إلى كاتدرائية «نوتردام» و«الشانزليزيه»، لذا فليس من المستغرب أن تستقبل مدينة الأضواء الملايين من السياح سنوياً.

غالواي

يقدم عام 2020 المزيد من الأسباب لتجربة الساحل الغربي لإيرلندا وكرم ضيافتها في غالواي باعتبارها عاصمة أوروبية للثقافة، وإلى جانب المهرجانات والأنشطة العديدة التي تحتضنها تمتاز بسحر الطبيعة والمناظر الخلاّبة.

برلين

تضمن مدينة برلين باستمرار إعادة تعريف أن تكون محفزاً ثقافياً لأوروبا في القرن الـ21، مع إتاحتها لتجارب سياحية جديدة مع كل زيارة، كما أنها تزخر بالمواقع التاريخية والأثرية التي تستحق الزيارة والاهتمام.

فيينا

تتدفق الطاقة الجديدة عبر المقاهي وقاعات الحفلات الموسيقية في أحياء فيينا القديمة، إذ تحتفل عاصمة الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا، خلال العام الجاري، بمناسبة مرور 250 عاماً على مولد الموسيقار بيتهوفن.

ريغا

تقدم ريغا، عاصمة لاتفيا، مزيجاً رائعاً من فرص اكتشاف التاريخ والترفيه ما بين المدينة القديمة والأسواق الرائعة والحدائق والمتاحف المتنوعة، حيث إنها تضم نقاط جذب جميلة تستحق الزيارة.

غلاسكو

تشتهر عاصمة اسكتلندا الثقافية، غلاسكو، بفنونها الإبداعية النابضة بالحياة والترفيه الموسيقي، إضافة إلى امتلاكها بعضاً من أفضل المطاعم والصالات ومواقع تنظيم الحفلات الموسيقية في العالم، كما أنها مدينة غنية بالتاريخ أيضاً.

كاتانيا

تقع مدينة كاتانيا عند سفح جبل «إتنا»، وتنتشر فيها الساحات الباروكية والمطاعم الفاخرة التي تُقدّم أشهى الأطايب. وتداعب مياه البحر الأيوني الفيروزية رمال شاطئ المدينة، ما يجعلها المكان المثالي للتعرّف الى أسلوب الحياة في جزيرة صقلية.

قرطبة

تضم قرطبة العديد من المعالم والأماكن السياحية المتنوعة ما بين تاريخية وترفيهية وثقافية، تجعلك تتوق إلى زيارتها، إذ تأخذ الزوار في رحلة عبر الماضي، وتوفر لهم اختبار العديد من الأنشطة السياحية.