20 مليار درهم إجمالي تمويلات شركات التقنية الناشئة في «دبي للإنترنت»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير التنفيذي لـ«مدينة دبي للإنترنت»، عمار المالك، إن إجمالي قيمة التمويلات المالية والاستثمارات التي حصلت عليها شركات التقنية الناشئة في مدينة دبي للإنترنت، من صناديق استثمار وشركات عالمية، وصلت إلى نحو 20 مليار درهم منذ تأسيس المدينة قبل 20 عاماً.

وأضاف، في تصريحات على هامش استضافة «مدينة دبي للإنترنت» الدورة التاسعة من مهرجان ومؤتمر «ستيب 2020» لمشروعات الشركات التقنية الناشئة، أن شركات التقنية المشاركة في الحدث، ارتفعت خلال العام الجاري لتتجاوز 300 شركة، مقارنة بـ200 شركة العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإماراتية المشاركة وصل إلى 80 شركة، فيما تشارك بقية الشركات من دول المنطقة.

وتوقع المالك أن يستقطب الحدث والمعرض المصاحب له، الذي ينتهي اليوم، أكثر من 8000 زائر مقارنة بـ6000 زائر خلال العام الماضي.

وذكر أن الدورة الحالية من «ستيب 2020» تشهد حضوراً جيداً من قبل مستثمرين وصناديق تمويل من الإمارات والسعودية ودول أخرى، إضافة إلى مؤسسة «كوفمان» التي تستقطب مستثمرين من «سيليكون فالي».

وأكد أن مركز حاضنة رواد الأعمال التقنية الناشئة «آي إن فايف» في المدينة، أنجز حتى الآن عمليات دعم وتوجيه لـ200 شركة ناشئة، فيما بلغ إجمالي قيمة التمويلات، التي حصلت عليها الشركات العضو في المركز، نحو 400 مليون درهم.

ولفت المالك إلى أن إجمالي عدد الشركات في «مدينة دبي للإنترنت» حالياً يجاوز 1600 شركة، يعمل فيها نحو 20 ألف شخص، في وقت تستهدف المدينة الوصول بالمبتكرين والعاملين في قطاعات تقنية المعلومات، إلى نحو 40 ألف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.