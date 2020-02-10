200 فائز بعملات ذهبية من مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أنه خلال حملتها الخاصة لمهرجان دبي للتسوق الـ25، حصل أكثر من 200 فائز على عملات ذهبية بقيمة 4 ملايين درهم. مشيرة إلى أن الحملة الترويجية التي استمرت لمدة خمسة أسابيع تهدف إلى رفع مستوى تجربة المتسوقين، بالإضافة إلى مفاجأة المتسوقين بـ75 قطعة نقدية كجوائز يومية.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي صادر اليوم أنها منحت للفائزين أكثر من 3000 عملة ذهبية تذكارية مع شعار "دبي مدينة الذهب" خلال حملة مهرجان دبي للتسوق الـ25

وفي هذا السياق صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبد الله، قائلاً: " كانت حملتنا للعام الخامس والعشرين من مهرجان دبي للتسوق مبادرة مدروسة وأنا سعيد لأننا اختتمنا حملة ترويجية ناجحة أخرى لأكبر مهرجان للتسوق. كانت هناك بعض العوامل غير المتوقعة التي أثرت على إجمالي المبيعات خلال النصف الثاني من مهرجان التسوق، ولكن على الرغم من التحديات، كانت النتائج النهائية ملحوظة".

وأضاف "حافظت حملتنا على زخم مستمر في قطاع الذهب والمجوهرات، وقد ترجم هذا إلى زيادة في متوسط القيمة لكل معاملة مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة. كان هناك الكثير من السياح من شبه القارة الآسيوية والعالم العربي وأوروبا من بين المشترين ، وهي علامة مشجعة للغاية. سنستمر في إطلاق حملات مبتكرة للحفاظ على مكافأة متسوقي المجوهرات في مدينة الذهب. "

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تشاندو سيرويا: "كمجموعة ، نفهم أن بعض العوامل لا يمكن السيطرة عليها. مثل الزيادة في أسعار الذهب والظروف الجوية غير المستقرة والتوتر الإيراني الأمريكي وانخفاض تدفق السياح لأسباب مختلفة، شهدت مبيعات المجوهرات تراجعًا في منتصف الحملة. ومع ذلك ، فإن إجمالي المبيعات المسجلة في نهاية الحملة واعدة للغاية. على الرغم من أن سعر الذهب أظهر اتجاهًا صعوديًا خلال الأسابيع القليلة الماضية من الحملة ، إلا أن نسبة المبيعات كانت معقولة بسبب الجوائز المذهلة والقيمة المقدمة ".

وتم إجراء السحب الأخير لهذا الموسم في الثاني من فبراير بحضور السيد فتح الله عبدالله فتح الله (مدير، اقتصادية دبي)، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.