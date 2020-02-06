301 فعالية تستضيفها دبي خلال الأعوام المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، أمس، عن فوز المدينة، خلال العام الماضي، بـ301 عرض استضافة اجتماعات ومؤتمرات ورحلات تحفيزية، يُتوقع أن تستقطب أكثر من 150 ألف مشارك خلال الأعوام المقبلة.

وأفاد المكتب، في بيان، بأن تلك النجاحات ستنعكس على قطاع الضيافة، حيث يتوقّع حجز 620 ألف ليلة فندقية في المدينة، تضاف إلى الليالي الفندقية جراء الفعاليات التي فازت باستضافتها المدينة خلال الأعوام الماضية، حيث وصل الرقم إلى مليون و31 ألفاً و60 ليلة، مع بداية عام 2020، كما شهد المكتب نمواً مطرداً لبرنامج «السفير»، بانضمام أعضاء جدد إليه ليرتفع العدد من 316 في 2018 إلى 342 عضواً في العام الماضي.

595 عرض استضافة

وكان «فعاليات دبي للأعمال» تقدّم بـ595 عرض استضافة فعاليات أعمال خلال عام 2019، بزيارة قدرها 7% مقارنة بعام 2018، ما يجعله العام الأكثر نشاطاً للمكتب من حيث تقديم عروض الاستضافة.

وانعكس ذلك على ارتفاع عدد الفعاليات المستهدفة استضافتها، بالشراكة مع جهات وشركات محلية وغيرها من شركاء قطاع السياحة في دبي، وكذلك زيادة الثقة بقدرة المدينة على استضافة مثل تلك الفعاليات، مستفيدة من البنية التحتية المتميزة والقوية التي تتمتع بها دبي، والقادرة على توفير خدمات راقية، ومن بينها سهولة الوصول، والفنادق الفاخرة، ومواقع استضافة الفعاليات المزودة بأحدث المعدات والأجهزة المتخصصة في هذا المجال.

عام مميز

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «العام الماضي كان من الأعوام المميّزة لمكتب (دبي لفعاليات الأعمال)، وذلك نتيجة الجهود التي قام بها من أجل فوز المدينة بالمزيد من عروض استضافة الفعاليات، وهو ما أكد ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للمعرفة والأعمال».

وأضاف أنه «مع اقتراب موعد (إكسبو 2020 دبي)، فإنّنا مقّبلون على عام استثنائي، وحدث عالمي ضخم سيوفر فرصاً ثمينة للترويج للإمارة في مختلف الدول، وكذلك إظهار قدرتها وإمكاناتها الهائلة لاستضافة فعاليات أعمال عالمية ناجحة».

أبرز الفعاليات

من بين أبرز الفعاليات التي فازت بها دبي، مؤتمر مائدة المليون دولار المستديرة، الذي سيقام العام الجاري، بحضور 10 آلاف مشارك، إضافة إلى المؤتمر العالمي الـ45 للمستشفيات، الذي تستضيفه دبي في عام 2021، وكذلك المؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ في عام 2025.

• فعاليات الأعمال التي فازت بها دبي، تدعم حجوزات الفنادق بأكثر من مليون ليلة فندقية.