النساء تضخ استثمارات ضخمة في عقارات دبي.. تعرف عليها بالمليارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ضخت النساء استثمارات ضخمة جديدة في عقارات دبي خلال عام 2019، إذ بلغت الاستثمارات العقارية للنساء نحو 27.5 مليار درهم بارتفاع قيمته 5.7 مليارات درهم عن العام 2018.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن دبي نموذج عالمي في المجال العقاري.

وأشار خلال حوار مفتوح ضمن "جلسة مع مسؤول"؛ وهي المبادرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بصفة دورية، وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، إن إجمالي التصرفات العقارية خلال العام الماضي بلغ نحو 228 مليار درهم، مقارنة مع العام 2018 الذي سجل ما مقداره 221 مليار درهم.

وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية للنساء فقط في دبي في العام 2019 بلغت27.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 5.7 مليار درهم مقارنة مع العام 2018.