طيران الإمارات تقدم 40 نوع حلوى بمناسبة الفالنتاين

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تقدم طيران الإمارات 40 نوعاً من الحلويات الخاصة للمسافرين على رحلاتها وفي صالاتها التي تنتشر عبر قارات العالم الست، خلال الفالنتاين (أو ما يسمى عيد الحب).

وسوف يقوم فريق من طهاة طيران الإمارات بتحضير حلويات خاصة بهذا الموسم لصالات الناقلة الـ41 حول العالم. ومن المقرر أن تقدم هذه الحلويات من 13 حتى 15 فبراير الجاري.

وتتضمن هذه الأصناف حلوى الباناكوتا أو الكريمة المطبوخة مع البرتقال والزنجبيل وتقدم مع التوت والفستق في هامبورغ، والكيكة على شكل قلب مع الفراولة الطازجة والكريمة المخفوقة في كيب تاون، وبسكويت الشوكولاتة والتوت في أوكلاند، وكعكة الشوكولاته في ناريتا، والفراولة المغطاة بالشوكولاته مع جوز الهند في صالات الناقلة بالولايات المتحدة الأميركية.

وتقدم صالات طيران الإمارات السبع في دبي حلويات خاصة خلال الفترة نفسها، والتي تتضمن كيكة الفاكهة والتوت وكيكة ومثلجات الـ"فيلفت" الأحمر. وتوفر الناقلة لمحبي القهوة ثلاث نكهات مميزة من كوفي بلانيت تشمل موكا بطعم الورد ولاتيه بطعم البرتقال وموكا لاتيه بالحليب.

وتتميز الوجبات التي تقدمها طيران الإمارات على طائراتها في هذه المناسبة بلمسة من الرومنسية. وستقدم الناقلة في 14 فبراير مجموعة خاصة من الحلويات على الرحلات الطويلة. ويستمتع المسافرون في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بكعكة الفاكهة على شكل قلب بعد الانتهاء من وجباتهم، بالإضافة إلى الفراولة المغطاة بالشوكولاتة الداكنة والبيضاء في الصالون الجوي لطائرات الـA380. وستحتوي سلال الوجبات الخفيفة في الدرجة الأولى على شوكولاته لاكريدس بطعم الفراولة والكريمة. وسوف تقيم حلوى التشيز كيك بنكهة الشوكولاتة البيضاء والفاكهة للمسافرين في الدرجة السياحية.

