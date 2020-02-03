«الإمارات العالمية للألمنيوم» تكرّم فريق تصدير أول تقنية صناعية مطوّرة محلياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كرّمت «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، أمس، أكثر من 100 موظف أسهموا في نجاح تصدير أول تقنية صناعية مطورة محلياً في تاريخ الإمارات، إلى شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».

ووجّه العضو المنتدب لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالله جاسم بن كلبان، والرئيس التنفيذي عبدالناصر بن كلبان، التهنئة للموظفين، في حفل أقيم بدبي.

وكانت الشركة فازت بمناقصة عالمية اتّسمت بالمنافسة الشديدة في عام 2016 لتزويد «شركة ألمنيوم البحرين» بتقنية صهر الألمنيوم التي استخدمت في مشروع توسعة خط الإنتاج السادس.

وجعل هذا الفوز «الإمارات العالمية للألمنيوم» أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي، في إنجاز بارز يعزّز سعي دولة الإمارات لتأسيس اقتصاد مبني على المعرفة.

وأرسلت الشركة خبراءها من فريق تطوير ونقل التكنولوجيا وفريق العمليات، للعمل على إنشاء خط الإنتاج السادس في البحرين، وذلك بموجب اتفاقية ترخيص التقنية.