«ستراتا» تسلم أول شحنة من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «بيلاتوس»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة ستراتا للتصنيع» المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المملوكة بالكامل لـ«شركة مبادلة للاستثمار»، عن تسليم الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات رجال الأعمال «بي سي-24» (PC-24) المزوّدة بمحرّكين، التي تنتجها الشركة السويسرية «بيلاتوس المحدودة للطائرات».

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن تسليم الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات، يأتي بعد مضي ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية بين الطرفين، ما يرسّخ مكانة «ستراتا» مورّداً رئيساً لكل من الأسطح الخارجية لبطن الطائرة، والأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة لأول طائرة نفاثة متعددة الاستخدامات في العالم.

وتم تصميم الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات لتحسين انسيابية الطائرة، من خلال تقليل قوة الجر. ويمثل تسليم الشحنة الأولى، المكوّنة من 22 جزءاً، إنجازاً جديداً في إطار توسيع نطاق الشراكة بين «ستراتا»، و«بيلاتوس» المُعلن عنها في مايو 2019. وستسلم «ستراتا» «بيلاتوس» الشحنات الـ40 المتبقية من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات، التي تضم 880 جزءاً، في غضون العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله: «يشكل تسليم هذه الشحنة خطوة إضافية في مسيرة الشركة، التي تهدف إلى تزويد عملائها بأجزاء هياكل طائرات وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، الموسومة بشعار (صنع بفخر في دولة الإمارات). وتسعى (ستراتا) إلى تعزيز شراكتها مع (بيلاتوس)، لتكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية في صناعة الطيران، من خلال توسيع قدراتها الصناعية من منشأتها الحديثة في مدينة العين».

وأضاف: «تعتبر (بيلاتوس) شريكاً رئيساً، ونفخر بثقتها في قدرات (ستراتا) الصناعية والتكنولوجية المتقدمة ضمن سلسة توريد قطاع صناعة الطيران العالمي».

ويعود تاريخ الشراكة المُبرمة بين «ستراتا» و«بيلاتوس» إلى أبريل 2018، عندما وقعت الشركتان اتفاقية طويلة الأمد لتصنيع الأسطح الخارجية لبطن طائرات «بي سي-24». وتتكون الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لبطن طائرات «بي سي-24» من 25 مجموعة فرعية مصمّمة للحدّ من قوة الجرّ على الطائرة النفاثة للشركة السويسرية. ونجحت «ستراتا» في تسليم هذه الشحنة في غضون ثمانية أشهر فقط، وقامت «ستراتا» حتى الآن بتسليم 40 شحنة من الأسطح الخارجية لبطن طائرات «بيلاتوس» التي تضم 1160 جزءاً.