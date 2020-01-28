«طيران الإمارات».. «أفضل ناقلة في العالم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت شركة طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة في العالم» و«أفضل درجة أولى» ضمن «جوائز ألترا 2019»، التي تمنح بناء على تصويت مئات الآلاف من قراء مجلتي «تليغراف» المتخصصتين في السفر الفاخر: «ألترا ترافل المملكة المتحدة Ultratravel UK» و«ألترا ترافل الشرق الأوسط Ultratravel Middle East».

ووفقا لبيان صادر، أمس، تسلم الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، الجائزتين خلال الحفل الذي أقيم في فندق «إميرالد بالاس كمبينسكي» في دبي، بحضور نخبة من خبراء صناعة السفر. وعكست الجائزتان التزام الناقلة المستمر بالاستثمار في منتجات وخدمات مبتكرة تشمل أسطولها وشبكتها.

