25.6 مليار درهم ارتفاعاً في تجارة الإمارات غير النفطية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن تجارة الدولة غير النفطية ارتفعت 25 ملياراً و595 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019، لتصل إلى 396 ملياراً و63 مليون درهم، مقابل 370 ملياراً و468 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2018، بزيادة بلغت 7%.

وأوضحت أن صادرات الدولة ارتفعت بنحو تسعة مليارات درهم، لتقفز إلى 60 ملياراً و961 مليون درهم، مقابل 52 ملياراً و16 مليون درهم، بزيادة بلغت 17.2%.

وارتفعت قيمة إعادة التصدير سبعة مليارات و240 مليون درهم، لتصل إلى 115 ملياراً و607 ملايين درهم، مقابل 108 مليارات و367 مليون درهم، بزيادة 6.7%.

وازدادت قيمة واردات الدولة تسعة مليارات و411 مليون درهم، لتصل إلى 219 ملياراً و494 مليون درهم، مقابل 210 مليارات و83 مليون درهم.