871 مليون درهم أرباحاً صافية لـ«إمباور» في 2019

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، إن الشركة سجلت عائدات بقيمة 2.19 مليار درهم خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 7.9% عن عام 2018، في ما بلغ صافي أرباحها 871 مليون درهم، بزيادة نسبتها 8.3% على عام 2018.

وكشف خلال لقاء صحافي في دبي أمس، أن الشركة تعتزم استثمار 1.3 مليار درهم خلال عام 2020، في عمليات مختلفة أبرزها إنشاء أربع محطات للتبريد المركزي في دبي تشمل: «بوابة الخيل»، و«مدينة جميرا»، و«منطقة الإنتاج الإعلامي»، و«زعبيل»، لافتاً إلى أن الاستثمارات تشمل إنشاء المبنى الرئيس الجديد للشركة في دبي، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2021.

وأضاف أن إجمالي عائدات «إمباور» منذ بداية التأسيس خلال عام 2004 وحتى عام 2019 بلغ 14.3 مليار درهم، في ما بلغ مجمل صافي الأرباح عن تلك الفترة 5.2 مليارات درهم، وتم خلال تلك الفترة توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 2.2 مليار درهم.

وأشار إلى أن عدد محطات التبريد التي تشغلها الشركة حالياً يبلغ 79 محطة، في ما تصل الحصة السوقية للشركة في دبي 76%، لافتاً إلى أن «إمباور» تزود 17% من إجمالي فنادق دبي بأنظمة التبريد.

وذكر بن شعفار أن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق، يجاوز منذ بداية التأسيس 1180 مبنى، فيما يجاوز إجمالي عدد المتعاملين 120 ألف متعامل.

وأكد بن شعفار أن المؤسسة حققت إجمالي وفورات من الطاقة الكهربائية جاوز 1224 ميغاوات من الكهرباء حتى نهاية 2019، في ما بلغت القيمة الإجمالية لتوفير المؤسسة من الطاقة الكهربائية 3.2 مليارات درهم حتى نهاية العام نفسه.

وقال إن عدد الموظفين في المؤسسة يبلغ 760 موظفاً، 15% منهم مواطنون، في وقت تبلغ فيه نسبة المواطنات بينهم 48%، والمواطنين 52%. كما يعمل 40% من المواطنين في الإدارات العليا، و33% في القيادات المتوسطة والإدارية.