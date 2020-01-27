إضافة 84 نشاطاً تجارياً في دبي خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة 84 نشاطاً تجارياً جديداً إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية في دبي إلى أكثر من 2200 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

الأنشطة

وتصدّرت أنشطة مجموعة «الصناعة التحويلية» قائمة الأنشطة التي تمت إضافتها عام 2019، تلتها أنشطة مجموعة «تجارة الجملة والتجزئة»، ثم «إصلاح المركبات ذات العجلات والدراجات النارية»، ومن ثم أنشطة «الزراعة والحراجة وصيد الأسماك»، لتأتي بعدها «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين»، تلتها «الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية»، ثم «أنشطة خدمات الإدارة والدعم»، فيما جاءت بعدها أنشطة «النقل والتخزين»، وأنشطة «الصحة البشرية والعمل الاجتماعي»، ثم «الإنشاءات»، تلتها «الأنشطة العقارية»، ومن ثم «التعليم»، و«الفنون والتسلية والترفيه»، فضلاً عن مجموعة أنشطة خدمات أخرى.

الخدمات والأعمال

وشملت أنشطة مجموعة «الصناعة التحويلية» صناعة المنتجات الإسمنتية المقواة بالألياف الزجاجية، وتجهيز الوجبات والأطباق الجاهزة، إلى جانب إنتاج البكتيريا العضوية وصناعة المرشحات من النسيج المموه وتنظيف الألماس، فضلاً عن صناعة الأشرطة والغزول، وصناعة المنتجات البلاستيكية، وصناعة طائرات التحكم عن بُعد.

وضمت أنشطة مجموعة «خدمات الإدارة والدعم» تنظيم رحلات السفاري والصيد الخاص، إضافة إلى خدمات الاستقبال والإرشاد، وخدمات المسح التقني، وخدمات الربط بالمحطة المركزية، وخدمات تأمين الأندية الرياضية، علاوة على تأجير المركبات بوساطة الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

أما مجموعة «الإنشاءات» فضمت أعمال تصميم تنفيذ الديكور، ومقاولات الأعمال الإلكتروميكانيكية، ومقاولات الخدمات الفنية.

خدمات أخرى

وبالنسبة للأنشطة العقارية فتضمنت مركز تسوق «أوتليت»، وحاضنات المطابخ، ومركز الخدمات العقارية، فيما ضمت أنشطة مجموعة «التعليم» كلاً من معهد تدريب في مجال الطيران، ومركز منح الشهادات المهنية والفنية الدولية، وخدمات ضمان الجودة التعليمية، في حين ضمت مجموعة «الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية» خدمات التوجيه لتطوير أسلوب الحياة، وخدمات إصدار شهادات الجودة والمطابقة الحلال، والدراسات والبحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن خدمات إصدار شهادات المطابقة للمركبات المعدلة، وخدمات إعداد فواتير المطالبات.

دراسة السوق

وأكدت اقتصادية دبي أن هذه الإضافة للنشاطات الجديدة، تعد في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

ويأتي ذلك أيضاً تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد.

2200

إجمالي الأنشطة التجارية في دبي.