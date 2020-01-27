«دبي الحرة» تفتتح متجراً جديداً في صالة القادمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت سوق دبي الحرة متجراً جديداً للتجزئة في صالة القادمين بالمبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، في إطار التطور المستمر لأعمال التجزئة.

وأوضحت السوق، في بيان، أن المنفذ الجديد يشغل مساحة إجمالية تصل إلى 1100 متر مربع، مشيرة إلى أنه يعد إضافة مهمة إلى متجر السوق السابق، الذي يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً.

وأضافت أن منطقة التجزئة الجديدة تقع أمام المتجر القديم، بعد أن جرى تصميمها لتكون رؤيتها متاحة للمسافرين القادمين من قاعة استلام الأمتعة الكبيرة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «مبيعات صالات القادمين تشكل نحو 9% من مبيعات السوق، ونسبة عالية من عملاء صالة القادمين هم من المقيمين في الدولة، الذين يسافرون مرات عدة».

1100

متر مربع مساحة المتجر الجديد.