"الاتحاد العقارية": توسعة بمشروع "دبي أتودروم" بقيمة 200 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة "الاتحاد العقارية" المدرج أسهمها في سوق دبي المالي، بأنها في المراحل الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شاينا ناشيونال كيميكال أنجينير المحدودة"، بهدف تنفيذ توسعة جديدة في مشروع "دبي أتودروم" بقيمة تبلغ 200 مليون درهم تقريباَ".

وأشارت الشركة في بيان لها أمس على سوق دبي المالي، إلى أن التوسعة الجديدة من شانها ان تحدث نقلة نوعية تعزز من نمو شركة "دبي أتودروم"، ما ينعكس أثره عليها ويعزز حضورها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".

و كشفت الشركة عن أن إدارتها التنفيذية أعدت دراسة وخطة لتحويل ثلاث شركات تابعة لها إلى شركات مساهمة خاصة، لافتة إلى أن "الشركات الثلاث هي كل من شركة "سيرفيو"، و"ذي فيتاوت" و"دبي أوتودروم".

وأضافت أن "التحول للشركات سيتبعه تطبيق أمثل لقواعد الحوكمة ونظام الإدارة المؤسسية الفعالة والرشيدة لتلك الشركات بغرض إحداث نقلة نوعية في استراتيجياتها وخطط النمو والتوسعات المستقبلية".

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد العقارية"، خليفة الحمادي، إن "قرار توسعة مشروع "دبي أتودروم" والذي يضم عددا من حلبات السباق بمواصفات عالمية، يأتي في سياق التوقعات بنمو القطاع السياحي في الدولة بدعم من معرض "إكسبو 2020"، و جهود الترويج السياحي".