7 % نمواً في صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال 2019

المصدر: الشارقة - وام

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم، خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 7% على عام 2018، الذي وصلت أرباحه إلى 510.4 ملايين درهم.

وأظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف، إذ بلغ إجمالي الأصول 46.4 مليار درهم بنهاية 2019، بارتفاع قدره 3.7% مقارنة بمبلغ 44.7 مليار درهم في العام السابق.

واقترح مجلس الإدارة 10% توزيعات أرباح على حَمَلة أسهم المصرف، بواقع 5% نقداً (0.05 درهم لكل سهم) من رأس المال المدفوع، وكذلك 5% أسهم منحة (سهم واحد لكل 20 سهماً) من رأس المال المدفوع.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.9 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها 187.3 مليون درهم، ما يعادل ارتفاعاً قدره 11%.