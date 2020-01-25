شراكة لإطلاق «كريبتو فالي» في دبي لتعزيز «البلوك تشين»

المصدر: دافوس ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن دخوله في شراكة استراتيجية مع «كريبتو فالي فينتشر كابيتال»، و«كريبتو فالي لابز» لإطلاق مشروع «كريبتو فالي» في دبي كامتداد لأكبر منظومة في العالم لتقنيات التشفير والبلوك تشين والسجلات الموزعة.

وستوفر منظومة «كريبتو فالي» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك حضانة الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها المبكرة، ومرافق العمل المشتركة، وخدمات الابتكار للعملاء من فئة الشركات، إضافة إلى التدريب على تقنيات بلوك تشين وريادة الأعمال والتعليم وإدارة الفعاليات والتوجيه والتمويل.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث سيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة بموجبها مع شركة «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز» التابعة لها، لتطوير منظومة «كريبتو فالي» في منطقة أبراج بحيرات جميرا، التي تحتضن أكثر من 17 ألف شركة مسجلة حالياً في المركز.