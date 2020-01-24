«دبي للسياحة» تصدر قراراً جديداً لتنظيم نشاط «بيوت العطلات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، عن القرار الإداري رقم (1) لسنة 2020، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (41) لسنة 2013، بشأن تنظيم نشاط بيوت العطلات في إمارة دبي. ويهدف القرار الإداري الجديد إلى توضيح التشريعات التنظيمية لمشغّلي بيوت العطلات والمّلاك الذين يرغبون في الحصول على رُخص بيوت العطلات في دبي. ويأتي هذا القرار الجديد بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، بهدف تنويع خيارات الضيافة في دبي، وكذلك تعزيز التنافسية من خلال عمليات تشغيلية آمنة تتسم بالشفافية.

وبهذا الخصوص ستصدر «دبي للسياحة» قريباً الدليل الإرشادي التفصيلي، الذي سيحتوي على المتطلّبات الفنية والإرشادات والممارسات، كما يوضح كيفية إدارة بيوت العطلات والحصول على الترخيص والاحتفاظ به، وكذلك معرفة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمطوّرين والمشغّلين والملّاك.

وقال المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في «دبي للسياحة»، خالد بن طوق: «شهد قطاع بيوت العطلات في دبي نمواً خلال الأعوام القليلة الماضية، مدعوماً بزيادة الطلب على مجموعة من خيارات الإقامة المتنوّعة، التي تناسب مختلف فئات الزوّار وتلبّي احتياجاتهم».

وأضاف أن «القرار الإداري الجديد يؤكد لشركائنا، في هذا القطاع الحيوي، على أننا نتخذ كل ما من شأنه تنظيم العمليات التشغيلية لبيوت العطلات، وطرح تصنيفات شاملة، مع وجود إجراءات تدقيق صارمة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية لزيادة التنافسية والأمان والشفافية والمعايير القياسية».

ومنذ السماح بإدارة بيوت العطلات في عام 2015، شهد هذا القطاع نمواً بنسبة 42% على أساس سنوي، وارتفع عدد الوحدات المؤجرة من 4738 وحدة في 2018 إلى 7005 وحدات في عام 2019. ومع اقتراب موعد «اكسبو 2020» الذي سيشهد رقماً قياسياً في أعداد الزوار، فإنّ «دبي للسياحة» تتوقّع زيادة عدد ملّاك العقارات الذين سيوجّهون استثماراتهم نحو نشاط بيوت العطلات.

- «دبي للسياحة» ستصدر دليلاً إرشادياً لعرض المتطلّبات الفنية والإرشادات والممارسات.