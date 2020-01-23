«إيكيا» تعتذر.. وتبدأ سحب 9151 كوباً يشتبه في احتوائها على مواد كيميائية

المصدر: عبيرعبدالحليم - أبوظبي

حثت شركة «إيكيا» السويدية للأثاث المستهلكين على التوقف عن استخدام كوب سفر ROLIGTVIS، المصنع في الهند «Made in India»، واعتذرت منهم، داعية إلى استرداد ثمن الكوب حتى في حال عدم توافر إيصال شراء.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن «إيكيا» بدأت سحب 9151 كوباً ROLIGTVIS مخصصة للسفر، للاشتباه في احتوائها على مستويات عالية من المواد الكيميائية، لافتة إلى أنها طلبت من الشركة الإسراع في سحب الأكواب.

عملية السحب

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الامارات اليوم» إن شركة «إيكيا» السويدية لصناعة الأثاث بدأت بالتعاون مع الوزارة سحب 9151 كوباً مخصصة للسفر ROLIGTVIS والمنتج من قبل الشركة في الهند عام 2019، للاشتباه في احتوائه على مستويات عالية من المواد الكيميائية.

وأكد النعيمي أن الوزارة طلبت من الشركة الإسراع في سحب الأكواب، وموافاتها بتقرير أسبوعي حول تطور عمليات السحب، فضلاً عن التواصل مع المستهلكين وإعلامهم بالسُبل المتاحة لعمليات السحب، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استلام الأكواب من المستهلكين الذين يتوجهون إلى الشركة، وإرجاع ثمن الكوب الذي يبلغ سعره سبعة دراهم، باعتبار أن السلعة معيبة. ودعا المستهلكين إلى عدم استخدام الأكواب وإرجاعها للشركة، والحصول على ثمنها، مبيناً أنه يمكن للمستهلكين الاتصال بالشركة، عبر الرقم المجاني 8004532 في حال وجود استفسارات.

مواد كيميائية

في السياق نفسه، اعتذرت شركة «إيكيا» للمستهلكين، وحثتهم على التوقف عن استخدام كوب سفر ROLIGTVIS، المصنع في الهند «Made in India»، واسترداد ثمنه حتى في حال عدم توافر إيصال الشراء. وأوضحت الشركة على موقعها الإلكتروني أن أحدث تقارير الفحص تشير إلى أن المنتج قد يرشح مستويات من المواد الكيميائية تتجاوز الحدود المقررة. لذلك، تحث المتعاملين ممن لديهم كوب السفر على إعادته إلى أي من معارض «إيكيا» واسترداد القيمة المدفوعة.

وشددت «إيكيا» على أنها تأخذ سلامة المنتج بكثير من الجدية، موضحة أنه يتم اختبار جميع أنواع منتجات «إيكيا» بشكل مستمر، ويتعيّن عليها أن تتوافق مع المعايير والتشريعات المعمول بها، وكذلك مع المتطلبات الخاصة بـ«إيكيا».

وأكدت أنها تلقت، أخيراً، تقارير فحص توضح أن كوب السفر قد يعمل على رشح مستويات من «الفثالات ثنائية البوتيل» (DBP) تتجاوز الحدود المقررة.

وأشارت إلى أنها قررت منذ سنوات عدة حظر جميع استخدام «الفثالات» في المنتجات التي تلامس الأغذية، وبالتالي أوقفت مبيعات كوب السفر أثناء التحقيق، إذ أظهر التحقيق أن أكواب السفر التي تحمل علامة «Made in India» قد تكون متأثرة.

ولفتت «إيكيا» إلى أن كوب السفر TROLIGTVIS يباع منذ أكتوبر 2019.

إدارج الكوب في «مانع»

أدرجت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، كوب «إيكيا» ضمن نظام «مانع» الاتحادي الذكي، الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة، ويسمح للمستهلكين بإبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن، أو تم سحبه من الأسواق.

«إيكيا»:

المنتج قد يرشح مستويات من المواد الكيميائية تتجاوز الحدود المقررة.