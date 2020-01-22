«السياحة العالمية»: 4918 درهماً متوسط إنفاق السائح الدولي في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت منظمة السياحة العالمية، بأن متوسط إنفاق السائح الدولي في دبي يصل إلى 1340 دولاراً نحو (4918 درهماً)، مشيرة إلى أن الإمارة تواصل تسجيل معدلات نمو مستمرة من حيث الإنفاق ومعدلات التدفق السياحي كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وأوضحت المنظمة في أحدث البيانات الصادرة عنها، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن معدل إنفاق السياح الدوليين في دبي يتخطى المتوسط العالمي بأكثر من 300 دولار للزائر الواحد، حيث إن المتوسط العالمي يصل إلى نحو 1040 دولاراً.

وبينت «السياحة العالمية»، أن إنفاق الزوار الدوليين، والذي يعرف أيضاً بـ«إيرادات السياحة الدولية»، يشمل مدفوعات الزوار لقاء السلع أو الخدمات التي يتلقونها في الوجهة السياحية المقصودة، لافتة إلى أن إنفاق الزوار في دبي واصل النمو منذ عام 2009، حيث كان يبلغ حينها 1080 دولاراً (نحو 3963 درهماً).

وأضافت أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في دبي سجل أعلى نسبة نمو بلغت 22.6% بين عامي 2013 و2014 ليرتفع من 12.4 مليار دولار (نحو 45.5 مليار درهم) إلى 15.2 مليار دولار (نحو 55.7 مليار درهم).

وأظهرت بيانات المنظمة أن إنفاق الزوار الدوليين في إمارة دبي، خلال عام 2018، وصل إلى 21 ملياراً و375 مليون دولار (نحو 78.6 مليار درهم)، مقابل نحو 21 مليار دولار (نحو 77.24 مليار درهم) في عام 2017، مشيرة إلى أن مدينة دبي وحدها استحوذت على 29.3% من إجمالي حجم الإنفاق في دول منطقة الشرق الأوسط مجتمعة.

وأوضحت أن إمارة دبي واصلت تسجيل معدلات كبيرة في حجم إنفاق الزوار الدوليين خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من نحو 7.4 مليارات دولار (نحو 27.1 مليار درهم) في عام 2009 إلى 21.375 مليار دولار (78.4 مليار درهم) في عام 2018.

وبينت المنظمة، في تقريرها الذي يرصد أداء أسواق السياحة العالمية، أن دبي استقبلت خلال عام 2018 نحو 16 مليون زائر دولي، مقابل 15 مليوناً و790 ألف زائر خلال عام 2017، مشيرة إلى أن دبي وحدها استحوذت على نحو 35% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط ككل، خلال عام 2018، لتحل دبي بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد الزوار الدوليين وحجم الإنفاق معاً.

الإمارة تتصدر دول الشرق الأوسط من حيث عدد الزوّار الدوليين وحجم الإنفاق معاً.