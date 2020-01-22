24 ألف موظف لدى 2300 شركة في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعدّ مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ ثلاثة مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 7.7 تريليونات دولار.

ويمتلك «دبي المالي العالمي» سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 15 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية، عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة، ونظام قضائي فاعل يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، إضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 24 ألف موظف لدى أكثر من 2300 شركة نشطة ومسجلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.