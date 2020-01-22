«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على 44% في «سويس تيرمينال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت «موانئ دبي العالمية» وشركة «سويس تيرمينال هولدنج إيه جي» مشغلة محطات الحاويات في سويسرا، شراكة استراتيجية دخلت حيز التنفيذ في 20 يناير الجاري.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تحصل «موانئ دبي العالمية» بموجب الشراكة على حصة تبلغ 44% في «سويس تيرمينال هولدنج إيه جي» مع عائلة ماير التي أسست الشركة وستبقى مالكة لحصص الأغلبية فيها.

واتفق الطرفان على عدم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتشغّل «سويس تيرمينال» التي تتخذ من فرنكندورف بالقرب من مدينة بازل مقراً لها، مواقع إضافية في زيوريخ - نيدرغلات، وبازل - بيرسفيلدن، وبازل - كلاينهانينغين، وليستل.

وتتمتع هذه المحطات بروابط حيوية مع موانئ الحاويات الرئيسة في أوروبا في كل من روتردام وأنتويرب، إلى جانب موانئ لا سبيتسيا، وجنوة، ورافيننا، وترييستي إلى الجنوب من جبال الألب.

ومن المتوقع أن تقدم الشراكة بين «سويس تيرمينال» و«موانئ دبي العالمية» ميزة تنافسية قيّمة، وأن تحسن من المكانة الرائدة لكل من الشركتين في القطاع. ولن تؤدي هذه الصفقة إلى أي تغيير رئيس في هيكلية الشركتين، حيث سيبقى رومان ماير في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «سويس تيرمينال».

وقال المدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية اللوجستية»، الدكتور مارتن نيس، إن «الشراكة مع (سويس تيرمينال) ستعزز من مكانة (موانئ دبي العالمية) بصفتها مزوداً رائداً لحلول سلسلة التوريد للمناطق الداخلية، كما تعتبر (سويس تيرمينال) الشريك المثالي لعملياتنا في المناطق الداخلية والموانئ البحرية بأوروبا».