«تال» يلغي رحلات «طيران الإمارات» إلى الفلبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت «طيران الإمارات» إنها ألغت رحلاتها الجوية من وإلى الفلبين ليوم 13 يناير الجاري، جراء ثوران بركان «تال»، مشيرة إلى أن الرحلات الملغاة شملت مطارات مانيلا وإلى سيبو وكلارك.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي، أنه يتوافر للمتعاملين خيار تغيير حجوزاتهم حتى سبعة أيام للتذاكر الصادرة في أو قبل 12 يناير 2020، ويمكن لهم إعادة الحجز من خلال الاتصال بمكتب الحجز التابع لـ«طيران الإمارات»، أو وكيل السفر للتعرف إلى الخيارات.

وتسبب بركان «تال» أمس، الذي يقع وسط بحيرة على مسافة نحو 70 كيلومتراً جنوبيوسط العاصمة مانيلا، في إجلاء آلاف الأشخاص، وإلغاء رحلات الطيران.