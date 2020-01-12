    "فلاي دبي" تعلن عن قائمة بالرحلات الملغاة ليوم 12 يناير

    المصدر:
    • دبي – الإمارات اليوم
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    قالت شركة "فلاي دبي" إنه تم تأخير أو إلغاء بعض الرحلات الجوية اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة.

    ونصحت الناقلة المسافرين بالوصول مبكراً إلى المطار أي قبل نحو 3 ساعات من موعد الرحلة لتفادي الازدحام.

    وأعلنت الناقلة على موقعها الالكتروني عن قائمة بالرحلات الجوية الملغاة ليوم 12 يناير الجاري وهي:

    FZ 1040  صلالة- دبي

    FZ 174 الاسكندرية - دبي

    FZ 1681 دبي - نابولي

    FZ 174 الاسكندرية - دبي

    FZ 203/4 دبي - أربيل

    FZ 205/6 دبي - السليمانية

    FZ 215/6 دبي -  بغداد

    FZ 221/2 دبي - النجف

    FZ 301/2 دبي -كابول

    FZ 055/6 دبي - الكويت

    FZ 601/2 دبي - جيبوتي

    FZ 1586  كرابي - يانغون

    FZ 1227/8 دبي  - البصرة

     

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