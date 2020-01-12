"فلاي دبي" تعلن عن قائمة بالرحلات الملغاة ليوم 12 يناير

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "فلاي دبي" إنه تم تأخير أو إلغاء بعض الرحلات الجوية اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة.

ونصحت الناقلة المسافرين بالوصول مبكراً إلى المطار أي قبل نحو 3 ساعات من موعد الرحلة لتفادي الازدحام.

وأعلنت الناقلة على موقعها الالكتروني عن قائمة بالرحلات الجوية الملغاة ليوم 12 يناير الجاري وهي:

FZ 1040 صلالة- دبي

FZ 174 الاسكندرية - دبي

FZ 1681 دبي - نابولي

FZ 174 الاسكندرية - دبي

FZ 203/4 دبي - أربيل

FZ 205/6 دبي - السليمانية

FZ 215/6 دبي - بغداد

FZ 221/2 دبي - النجف

FZ 301/2 دبي -كابول

FZ 055/6 دبي - الكويت

FZ 601/2 دبي - جيبوتي

FZ 1586 كرابي - يانغون

FZ 1227/8 دبي - البصرة