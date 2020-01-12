"فلاي دبي" تعلن عن قائمة بالرحلات الملغاة ليوم 12 يناير

قالت شركة "فلاي دبي" إنه تم تأخير أو إلغاء بعض الرحلات الجوية اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة.
ونصحت الناقلة المسافرين بالوصول مبكراً إلى المطار أي قبل نحو 3 ساعات من موعد الرحلة لتفادي الازدحام.
وأعلنت الناقلة على موقعها الالكتروني عن قائمة بالرحلات الجوية الملغاة ليوم 12 يناير الجاري وهي:
FZ 1040 صلالة- دبي
FZ 174 الاسكندرية - دبي
FZ 1681 دبي - نابولي
FZ 174 الاسكندرية - دبي
FZ 203/4 دبي - أربيل
FZ 205/6 دبي - السليمانية
FZ 215/6 دبي - بغداد
FZ 221/2 دبي - النجف
FZ 301/2 دبي -كابول
FZ 055/6 دبي - الكويت
FZ 601/2 دبي - جيبوتي
FZ 1586 كرابي - يانغون
FZ 1227/8 دبي - البصرة