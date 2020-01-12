برج AU... قطعة ذهبية معمارية في قلب دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد برج (AU) قطعة معمارية ذهبية في واحد من أهم أحياء دبي الحديثة هو منطقة بحيرات الجميرا، وتم إكمال إنشاء البرج في العام 2009، والبرج مكون من 36 طابقاً. ويعتبر البرج واحداً من 66 برجاً موجودة في منطقة بحيرات الجميرا، التي تشتهر بمطاعمها ومحالها التجارية وأسعارها المميزة. وتم تصميم بحيرات الجميرا لتشكل مجمعاً مستقلاً من 26 مجموعة. وسمّيت كل مجموعة بحروف الأبجدية الإنجليزية من A إلى Z، وعلى الرغم من العدد الكبير لهذه الأبراج فإن التنقل بين هذه المجموعات سهل للغاية.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت في المجموعة C استمر بالقيادة باتجاه عقارب الساعة وستصل في النهاية إلى المجموعة Z، وتضم كل مجموعة ثلاثة مبانٍ تتألف من شقق ومكاتب ومحال تجاريّة وفنادق. وتعكس شقق بحيرات الجميرا تنوّع سكان دبي، فهم من مختلف الجنسيات.