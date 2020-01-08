«دبي للسلع المتعددة» يوقع مذكرة تفاهم مع «تشنغدو هاي تك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، مذكرة تفاهم مع منطقة التنمية الصناعية «تشنغدو هاي تك»، أحد أكبر المجمعات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتطورة في الصين بهدف تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين الصين والإمارات.

وقع الاتفاقية كلا من المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة، سانجيف دوتا، ونائب المدير العام للجنة إدارة منطقة «تشنغدو هاي تك»، تشين هونغتاو، خلال المنتدى الصيني الإماراتي حول الصيرفة والتمويل الإسلامي الذي أقيم أمس.

وقال دوتا، إن «مركز دبي للسلع المتعددة يحتضن اليوم نحو 500 شركة صينية مُسجّلة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بدايةً من الطاقة والتكنولوجيا مرورا بالمعادن الثمينة ووصولا إلى قطاع البناء والتشييد».

وأفاد بأن المركز يشهد زخما متزايدا في جذب الشركات الصينية خاصة وأنه يضم ما يمثل أكثر من 10% من إجمالي الشركات الصينية العاملة في الإمارات ومن شأن شراكتنا مع منطقة «تشنغدو هاي تك» أن تمكن الشركات الصينية من الدخول إلى السوق الإماراتية بالإضافة إلى تعزيز حضورها لتوسيع أنشطتها التجارية محلياً وإقليمياً.