مهرجان دبي للتسوّق يعلن عن صفقات يومية على أهم العلامات التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عشّاق التسوّق على موعد مع مفاجآت يومية خلال الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، حيث تقدّم العديد من المتاجر حول المدينة صفقات حصرية لا تفوّت على عدد من العلامات التجارية.

وتنطلق مفاجآت مهرجان دبي للتسوّق في 2 يناير وتستمر حتى 26 يناير، وتشمل عروضاً حصرية تستمر ليوم واحد في مركز تسوّق واحد، وتتوفر العروض ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى نفاذ الكمية. وسيتم الكشف عن الصفقة اليومية قبل 24 ساعة من توفرها، ويمكن للزوّار والمقيمين الحصول على تفاصيل هذه الصفقات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، كما يمكنهم صفحة المهرجان @DSFSocial ليبقوا على إطّلاع.