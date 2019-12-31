"طيران الإمارات" تنقل 58 مليون مسافر في 2019

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت "طيران الإمارات" إنها نقلت على أسطولها الحديث، المكون بأكمله من طائرات "إيرباص A380" و"بوينغ 777"، نحو 58 مليون مسافر خلال الـ12 شهراً الماضية، منذ يناير 2019.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها سيّرت ما معدله 3500 رحلة أسبوعياً، أي ما يزيد على 186 ألف رحلة خلال عام 2019، وقطعت طائرات أسطولها نحو 885 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 2300 رحلة ذهاباً وإياباً بين الأرض والقمر.

وذكرت أنها عززت شبكة خطوطها إلى 159 مدينة، مع إضافة 3 خطوط جديدة، هي: دبي/ بانكوك عبر بنوم بنه، وبورتو (البرتغال)، بالإضافة إلى الخدمة اليومية إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة. كما رفعت السعة المقعدية، من خلال زيادة عدد الرحلات أو باستخدام طائرات أكبر، إلى 12 محطة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأكملت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" عامين من الشراكة الناجحة، حيث سافر على شبكتهما المشتركة، من وإلى دبي وعبرها، أكثر من 6ستة ملايين راكب منذ عام 2017.

ويستفيد ركاب "طيران الإمارات" من مواصلة سفرهم بسلاسة، حيث يمكنهم الوصول إلى 94 وجهة ضمن شبكة خطوط "فلاي دبي"، في حين يمكن لركاب "فلاي دبي" الوصول إلى 143 وجهة ضمن شبكة خطوط "طيران الإمارات".