اقتصادية دبي تكثف حملاتها الرقابية على العروض الترويجية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عن تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت التجارية في إمارة دبي، لاسيما التي تقدم العروض الترويجية والتخفيضات.

وأفاد القطاع في بيان أمس، بأن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء مهرجان دبي للتسوق، وموسم رأس السنة الميلادية الذي يشهد إقبالاً متزايداً من المشترين من مقيمين وسياح على حد سواء، كما تأتي الخطوة حرصاً من اقتصادية دبي على حماية كل ما يمس مصلحة المتعاملين ومنعاً للتحايل عليهم، عبر التأكد من شفافية ومصداقية العروض المقدمة للمستهلكين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، تحرص اقتصادية دبي على تفعيل دورها الرقابي للتأكد من مصداقية وجودة العروض المقدمة، وتطابق أسعار المنتجات الترويجية مع الخصومات المعروضة، وعدم وقوع المستهلكين في مصيدة بعض التجار الذين يحاولون استغلال هذه الفترات لتحقيق عائدات ربحية عالية. وأضاف لوتاه: «يتابع فريق العمل كل الفعاليات والعروض الترويجية التي تقام على مستوى إمارة دبي، إضافة إلى التأكد من تطابق أجندة الفعالية مع التصريح الصادر عن اقتصادية دبي، وعدم وجود أي تجاوزات، كما تتم متابعة العروض الترويجية عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للتأكد من توافق الفعاليات، وفي حال وجود أية تجاوزات، ستتخذ اقتصادية دبي الإجراءات اللازمة بحسب اللوائح المعمول بها في قانون حماية المستهلك بدولة الإمارات».