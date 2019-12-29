اكتشاف «غابة تقنيات المستقبل» في جناح بيلاروسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتيح جناح بيلاروسيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» للزائرين فرصة اكتشاف كيف يمكن للطبيعة والتقنية أن تجتمعا معاً لمساعدة الإنسان، تحت عنوان «غابة تقنيات المستقبل».

ويعدّ الجناح الموجود ضمن منطقة الفرص بالمعرض المرتقب، عبارة عن غابة تسلط الضوء على الدروس التي يمكن للناس تعلمها من الطبيعة.

واستوحى مصمم الجناح، نوسلي أدونيك، تصميمه من غابات بيلاروسيا الخضراء ومواردها الطبيعية الغنية، معتبراً أن الأشجار تنمو بشكل أفضل، وتصبح أقوى في الغابة عندما تجتمع معاً.

ويهدف جناح بيلاروسيا في «إكسبو 2020» إلى تسليط الضوء على الاستدامة والابتكار المستقبلي، من خلال التركيز على الاستثمار والإبداع.

كما ستعمل تجربة الجناح على دعوة الزوار إلى التعاون مع بعضهم بعضاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.

ويضم الجناح متجراً للهدايا التذكارية والمصنوعات البيلاروسية، كما سيقدم عروضاً فنية وتراثية حية، إلى جانب عمل فني تفاعلي.