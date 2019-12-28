تذاكر «إكسبو» تمنح الزوّار قيمة عالية وإعفاءات وتخفيضات واسعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمنح تذاكر «إكسبو 2020 دبي» للزوّار قيمة عالية وإعفاءات وتخفيضات واسعة، تُتيح الدخول إلى هذا الحدث الضخم الذي سيجتذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم طيلة ستة أشهر من الترفيه والاكتشافات والابتكارات. ويبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد الخاصة بالكبار (18 عاماً فما فوق) 120 درهماً (33 دولاراً)، وتمنحهم حق الوصول إلى 60 برنامجاً حياً كل يوم، وفرصة الاطلاع على الابتكارات التكنولوجية التي ستحدد معالم مستقبلنا، إضافة الى عروض لفنانين عالميين، واستعراضات يومية، وعمارة متطورة، واحتفالات خاصة، وأكثر من 200 منفذ لبيع المأكولات والمشروبات من 50 مطبخاً من مطابخ العالم.

وأكّد مكتب «إكسبو 2020» أن زيارة واحدة لهذا الحدث لن تكون كافية، لذلك، فإن تذكرة الأيام الثلاثة، البالغ سعرها 260 درهماً (71 دولاراً)، ستتيح لحاملها الدخول في أي ثلاثة أيام من أيام «إكسبو» الـ173، واكتشاف جميع ما يتضمنه موقع «إكسبو» الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة، بما في ذلك مناطق (الفرص) و(التنقل) و(الاستدامة)، وأجنحة الدول البالغ عددها 192 جناحاً.

وسيقدم «إكسبو 2020» جملة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأشخاص ذوي الهمم، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم. وسيحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً على دخول مجاني أيضاً، بينما سيحصل الصغار والشباب الذين تراوح أعمارهم بين 6 - 17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50%.

وأعلنت مجموعة «سيرا» المتخصصة في خدمات السفر، عن اختيارها كأول موزع رسمي في السعودية لتذاكر معرض «إكسبو 2020 دبي». وفي ضوء التوقعات بمشاركة 192 دولة، واستقطاب أكثر من 25 مليون زائر، يتوقع للحدث أن يكون أكبر وأفضل دورات إكسبو العالمية على الإطلاق.

وستقوم «سيرا» بتسويق وبيع تذاكر وباقات سفر «إكسبو 2020 دبي» عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك «إيلاء» وحدة إدارة سفر الأعمال التابعة للمجموعة، فضلاً عن بيع التذاكر لزوار المعرض عبر «المسافر»، العلامة التجارية البارزة لوحدة السفر المختصة بالعملاء والتابعة للمجموعة.

- دخول مجاني

للأطفال دون 5

سنوات وكبار السن

فوق 65 عاماً.