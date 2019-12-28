اقتصادية دبي: «إكسبو 2020» يوفر 94.4 ألف وظيفة بدوام كامل

المصدر: سامح عوض الله - دبي

توقعت اقتصادية دبي نمو قطاع السياحة في الإمارة 6.6% خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن نمو القطاع في عام 2020 يتفوق على معدلات النمو المتوقعة للقطاعات الرئيسة الأخرى، بسبب الزيادة الكبيرة المنتظرة في عدد زوار معرض «إكسبو 2020 دبي».

كما توقعت اقتصادية دبي في تقريرها السنوي أن يوجد الحدث المرتقب أكثر من 94.4 ألف وظيفة بدوام كامل، نحو 54% منها (51.1 ألف وظيفة) في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم.

نمو

وتفصيلاً، توقع التقرير السنوي لاقتصادية دبي نمو قطاع السياحة في الإمارة بنسبة 6.6% خلال العام المقبل، متفوقاً على معدل نمو العام الماضي الذي بلغ 4.5%، وعلى توقعات نمو العام الجاري المقدر بـ3.1%.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن نمو القطاع السياحي خلال العام الجاري يعدّ أعلى من المعدل المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مبيناً أن نمو القطاع خلال العام المقبل يتفوق على معدلات النمو المتوقعة للقطاعات الرئيسة الأخرى في اقتصاد دبي، بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد الزوار القادمين إلى دبي خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، المقدرة بـ25 مليون زيارة.

دور مهم

وأكد تقرير اقتصادية دبي أن السياحة تلعب دوراً مهماً في اقتصاد الإمارة، موضحاً أن هذا الدور غير مباشر، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة للقطاعات الأخرى ذات الصلة، مثل الطيران والمطارات وقطاعات النقل البري والبحري والتشييد.

وبيّن أن قطاع السياحة حقق قيمة مضافة قدرت بنحو 20.1 مليار درهم خلال العام الماضي، كما أسهم بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن يوجد «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 94.4 ألف وظيفة بدوام كامل، من بينها 51.1 ألف وظيفة (54% من إجمالي الوظائف) في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم.

ولفت التقرير إلى أن حكومة دبي نجحت في التركيز على السياحة وتحويل الإمارة إلى مركز للأعمال في المنطقة ووجهة ترفيهية مهمة، وهي تعمل على زيادة عدد المؤتمرات والمعارض السياحية.

وجهة عالمية

وأوضح التقرير أن دبي حافظت على مرتبتها الرابعة بين الوجهات السياحية العالمية بعد بانكوك ولندن وباريس، مع استقبالها نحو 15.92 مليون سائح العام الماضي، مشيراً إلى أن أكبر عدد من الزوار جاء من الدول الآسيوية، حيث احتلت الهند المركز الأول، تلاها الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا من السعودية، ثم الصين وروسيا.

وكشف أن 30% من زوار دبي الدوليين جاءوا من ثلاث دول، هي: الهند والسعودية وبريطانيا، مبيناً أن حصة البلدان الـ10 الأولى التي أتى منها الزوار الدوليين بلغت نحو 58.4% من جميع السياح خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد الزوار من الهند وحدها بلغ مليوني سائح، فيما وصل عدد زوار الإمارة من السعودية نحو 1.57 مليون سائح، في حين زار دبي نحو 1.21 مليون سائح من المملكة المتحدة.

الزوار الصينيون

أفاد التقرير السنوي لاقتصادية دبي بأن دبي نجحت في جذب عدد أكبر من الزوار من الصين خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد الزوار من الصين ارتفع بسبب السياسة الجديدة لحكومة الإمارات، التي منحت التأشيرة للزوار الصينيين عند وصولهم إلى مطارات الدولة.

- نمو السياحة في 2020 يتفوق على معدلات النمو

المتوقعة للقطاعات الرئيسة الأخرى في دبي،

بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة في زوار «إكسبو».

- 54 %

من وظائف «إكسبو

دبي» في قطاع خدمات

الإقامة والمطاعم.

- 20.1

مليار درهم قيمة مضافة

حققها قطاع السياحة

في دبي العام الماضي.