116.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 11 شهراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري، إلى 116 مليوناً و497 ألفاً و826 مسافراً، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شهر أغسطس، الذي يعد ذروة السفر صيفاً، سجل أعلى معدل للمسافرين عبر المطارات الإماراتية بواقع 12 مليوناً و118 ألفاً و464 مسافراً، تلاه يوليو مسجلاً 11 مليوناً و686 ألفاً و406 مسافرين.

وبلغ عدد المسافرين خلال يناير 11.3 مليون مسافر، تلاه مارس بمعدل 10.8 ملايين مسافر، فيما سجل شهرا أبريل وأكتوبر 10.6 ملايين و10.4 ملايين على التوالي، بينما بلغ العدد الإجمالي للمسافرين خلال نوفمبر نحو 10.4 ملايين ويونيو 10.3 ملايين، مقابل 10.1 ملايين مسافر في سبتمبر، ليصل العدد في فبراير ومايو إلى 9.7 ملايين مسافر و8.8 ملايين لكل منها على التوالي.