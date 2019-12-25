شروط مجحفة في عقود تنظيم حفلات الزفاف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك بنداً بخصوص أهمية وضع سياسة للشروط المنصوص عليها في بعض العقود التي تتم في ما بين التاجر والمستهلك، وذلك في ضوء تضمين بعض العقود لشروط مجحفة بحق المستهلكين مع إلزامهم بالتوقيع عليها للحصول على الخدمة المطلوبة، ومن أبرزها العقود التي تتم لتنظيم حفلات الزفاف، والتي تشتمل أحياناً على شروط للدفع المسبق للمبالغ المالية وعدم استرداد أية دفعات او مبالغ مدفوعة سابقاً في حال حدوث أي اختلاف في العقد. وأوصت اللجنة بتشكيل فريق من أعضائها لوضع معايير عامة لكثير من المهن التي يتم الاتفاق فيها بين التاجر والمستهلك لإبرام العقود دون مراجعة الجهات المختصة.