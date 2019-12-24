موانئ أبوظبي تسجل نتائج قياسية في 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت موانئ أبوظبي عن تحقيق نتائج مميزة خلال العام الجاري 2019، في خطوة تلقي الضوء على مساهمتها المتزايدة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي ودولة الإمارات.

وفي هذا الإطار، ناولت موانئ أبوظبي أكثر من 20 مليون طن من البضائع العامة في جميع موانئها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى نوفمبر 2019، متفوقة على أداء العام 2018 بكامله والبالغ 19.7 مليون طنّ، في حين وصل حجم مناولة الحاويات إلى 2.5 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر الـ 11 من هذا العام، ليتخطى 1.7 مليون حاوية نمطية التي تم تسجيلها في عام 2018 بأكمله.

وساهم النمو الحاصل في أداء مناولة البضائع بكل من ميناء المصفح وميناء خليفة في تعزيز هذه الإنجازات، فقد سجل ميناء المصفح زيادة قدرها 300 % من يناير إلى نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل ميناء خليفة زيادة بلغت 25 % في الفترة نفسها. كما سجّل بميناء خليفة زيادة بنسبة 63 % في مناولة الحاويات في هذه الفترة.

وحققت موانئ أبوظبي إنجازا آخر كبيرا خلال شهر أغسطس وحده، عندما ناولت 2.5 مليون طن من البضائع العامة، ما مثّل رقمًا قياسيًا جديدًا لحجم مناولة البضائع خلال شهر واحد. وتعكس هذه النتائج اللافتة نمو الطلب من جانب العملاء، وأهمية الاستثمارات التي تقوم بها الشركة في البنية التحتية لتوفير المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة للمستثمرين والشركات.

من جانب آخر، سجلت موانئ أبوظبي نمواً لافتاً في أعداد السفن السياحية القادمة إلى أبوظبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر.

وتزايدت أهمية محطة أبوظبي للسفن السياحية منذ إطلاقها في العام 2015، حيث سجلت زيادة قدرها 47 % في أعداد السياح هذا العام حتى نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وذلك في ضوء ارتفاع زيارات السفن السياحية إلى المحطة بنسبة 51 %، متخطية أرقام العام الماضي بالكامل.

وأكد الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، بأن الشركة باتت تساهم بشكل أكبر في تمكين التجارة العالمية وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية إضافة إلى تشغيل الموانئ. وقال، نثمن عالياً الدعم اللامحدود الذي تحظى به موانئ أبوظبي من جانب القيادة الرشيدة وكذلك نقدرالثقة التي منحنا إياها العملاء والشركاء المحليين والعالميين، للعمل معاً على تعزيز التبادل التجاري بين أبوظبي والعديد من الأسواق في آسيا وإفريقيا وأوروبا وما وراءها، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز تجاري حيوي في خارطة التجارة العالمية."

وسجلت موانئ أبوظبي أداءً قوياً مع بداية الربع الأخير تعزيز النجاحات التي حققتها الشركة في النصف الأول، حيث ناولت 9.7 مليون طن من البضائع العامة وبزيادة بلغت 10 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، و1.1 مليون حاوية نمطية لتسجل نمواً بلغ 82.4 % .

وتُعدّ موانئ أبوظبي، التي تدير 11 ميناء تجارياً ومجتمعياً في أبوظبي والفجيرة وكذلك في غينيا إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية، إحدى الشركات المساهمة في تعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات لدولة الإمارات.