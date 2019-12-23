"تخفيضات لمدة 12 ساعة" بنسب تصل إلى 90% بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - وام





تستعد دبي للانطلاقة الاستثنائية لمهرجان دبي للتسوّق بدورته الخامسة والعشرين حيث ستشهد المدينة حفلا افتتاحيا مبهرا في "برج بارك" وسط مدينة دبي يومي 26 و27 ديسمبر الجاري للاحتفال بهذا الحدث الأطول استمرارية من نوعه في المنطقة والذي سيستمر حتى الأول من فبراير المقبل ليغمر الزوار والمقيمين بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية وسحوبات الجوائز الكبرى على مدى 38 يوما.

وسيشهد المهرجان في يومه الأول فعالية "تخفيضات لمدة 12 ساعة" والتي تحمل معها تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 90 بالمائة في مراكز التسوق التابعة لـ "ماجد الفطيم" وذلك ابتداء من الساعة 12 ظهرا وحتى منتصف الليل من يوم الخميس 26 ديسمبر.

وعند إنفاق 300 درهم في المحلات التجارية المشاركة سيحصل المتسوقون على فرصة للدخول في سحب على 25 بطاقة هدايا من ماجد الفطيم تبلغ قيمتها 10000 درهم ويمكن استخدام هذه القسائم للتسوق في المراكز التابعة لـ"ماجد الفطيم".. فيما تشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر معيصم" و"ماي سيتي سنتر البرشاء" و"سيتي سنتر الشندغة" .

وستتزين سماء المدينة بعروض الألعاب النارية والتي يقدمها مهرجان دبي للتسوّق بالتعاون مع "مجموعة الزرعوني" يوم 26 ديسمبر ابتداء من الساعة 9 مساء في "ذا بيتش" و"لامير" و"السيف" و"دبي فستيفال سيتي" و"خور دبي حيث سيكون الزوار والمقيمين على موعد مع عروض الألعاب النارية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوّق.

وسينطلق الحفل الافتتاحي بأمسية فنية عربية يحييها الشاب خالد والفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان الإماراتي حسين الجسمي في "حديقة البرج" وسط مدينة دبي يوم الخميس 26 ديسمبر ..بينما يقدم نجم البوب البريطاني ليام باين والمغنية جورجا سميث حفلا فنيا بنكهة عالمية يوم الجمعة 27 ديسمبر.

وسيكون عشّاق الموسيقى على موعد مع العديد من الحفلات الغنائية لنجوم عالميين خلال فترة المهرجان حيث تستضيف "دبي أوبرا" أول حفل "هولوغرام" لكوكب الشرق أم كلثوم يومي 26 و27 ديسمبر.

وستشهد المدينة افتتاح سلسلة من الأسواق المؤقتة بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق حيث ستقدم هذه الأسواق تجارب تسوق مبتكرة وعروضا ترفيهية بلمسة تراثية.