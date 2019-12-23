«الملتقى» في جناح ألمانيا يقدّم أفكاراً بيئية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدّم جناح ألمانيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» المصمم ليحتضن «مفهوم الملتقى» عدداً من الأفكار البيئية المبدعة ذات النتائج المؤثرة في أرض الواقع.

وما على زوّار الجناح الذي يقع في منطقة الاستدامة سوى الانضمام إلى «ملتقى ألمانيا» ليأخذوا دروساً حول مناح الحياة كلها.

وسيرتدي الزوّار عند دخولهم الجناح، أجهزة متصلة بمحيطهم أثناء تجولهم في أقسام الجناح المختلفة التي يحمل كلٌ منها موضوعاً مختلفاً.

ويمكن للزوّار الاختيار من بين 155 ألف كرة تحمل ألوان العلم الألماني لاستكشاف جهود الاستدامة الرائدة.

وفي نهاية الزيارة يستطيع زوّار الجناح تجربة نشاط جماعي على المراجيح يبرز أهمية العمل المشترك.

ويضم الجناح مطعماً يقدّم أطباقاً ألمانية، فضلاً عن احتضانه منصة للعروض الثقافية والترفيهية.