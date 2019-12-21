31 علامة تجارية لمنتجات «البرادات» في أسواق التجزئة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» وجود نحو 31 علامة تجارية لمنتجات البرادات «الثلاجات»، في منافذ تجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة، ترجع دول المنشأ لمعظمها إلى الصين وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا.

ورصدت الجولة تباين أسعار البرادات في الأسواق وفقاً للسعات والمزايا الإضافية كالشاشات الرقمية وفتحات المياه والثلج الخارجية، إضافة لتصنيفات العلامات التجارية، وشكل الأبواب.

إلى ذلك، أفاد مختصون في قطاع تجارة الالكترونيات، بأن التقنيات الذكية والربط بالهواتف هي أبرز صيحات أسواق البرادات وتشهد تنافسية بين بعض العلامات المحدودة، لافتين إلى أن هناك إرشادات مهمة قبل شراء البرادات، أبرزها تحديد السعات وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومساحة الأجهزة وكفاءة استهلاك الطاقة ومساحة «الفريزر».

منتجات البرادات

وتفصيلاً، كشف مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، عن وجود نحو 31 علامة تجارية لمنتجات البرادات «الثلاجات» في منافذ تجارة التجزئة الرئيسة بدبي والشارقة، فيما ترجع دول المنشأ لتلك العلامات التجارية إلى الصين والتي تستأثر بالحصص الكبرى في إنتاج العلامات المتوافرة، تليها كوريا الجنوبية، فيما ترجع علامات أخرى إلى ألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي.

الأشكال والأنواع

وأظهرت الجولة الميدانية تفاوتاً كبيراً بين أسعار البرادات يرجع إلى السعات والعلامات التجارية وشكل الأبواب، فالأنواع التي لها بابان أو أربعة أبواب أغلى من الأنواع ذات الباب الواحد، والتي تعد الأكثر شيوعاً والأعلى طلباً، بجانب المزايا الإضافية كالشاشات الرقمية وفتحات صنابير المياه والثلج الخارجية بالأبواب.

وتتوافر البرادات بألوان ثلاثة في معظم المتاجر، تشمل الأبيض ويعد الأقل سعراً، يليه الرمادي بدرجاته، ثم الأسود ويعد الأقل توافراً بين العلامات، وهناك بعض الأنواع باللون الأحمر وتكون بنسب طفيفة.

وتختلف سعات البرادات في الأسواق، إذ تبدأ من أنواع شائعة بقياس 60 لتراً، وتصل حتى 1100 لتر، وهي السعات الأعلى في المتاجر، فيما تشهد أسواق البرادات تنافسية كبيرة بين العلامات التجارية التي تبرز تقنيات ومزايا مختلفة، فأحد البرادات يبرز مزايا تقنية جديدة تتيح للمستهلكين عند النقر مرتين من خارج البراد فتح الإضاءة الداخلية دون الحاجة لفتح باب البراد للنظر لمحتويات البراد من الخارج، وتحديد اختيار المنتجات المستهدفة قبيل فتح الباب والتفكير في الاختيار، وبالتالي فقدان الطاقة والبرودة عند فتح الباب فترات طويلة.

كما كشف المسح عن وجود منتجات أخرى، توفر مزايا تقنيات تبريد فائقة، تتيح حفظ الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الخام، طازجة لأطول فترة ممكنة، بينما تركز بعض المنتجات على مميزات التبريد المزدوج بأجهزة البراد الخاصة بها أو عرض مزايا التجميد السريع أو التحكم بوظائف البرادات باللمس، أو تقنيات تبريد متساوٍ ومساحات تخزين كبيرة.

فيما تنافس برادات بتوفير شاشات رقمية خارجية تعرض وظائف البراد وتتيح التحكم به، وتعرض منتجات أخرى مزايا وظائف التشغيل الصديق للبيئة والموفر للطاقة وقت اللزوم، أو أدراج بدرجات برودة مختلفة لحفظ الطعام.

وأظهر المسح، أن أبرز صيحات التنافس الحديثة بين البرادات هي: التقنيات الذكية التي تتيح ربط البراد مع أجهزة المنزل المختلفة من خلال شبكات الإنترنت اللاسلكية «واي فاي»، وإتاحة التحكم وغلق الأبواب بالبرادات من خلال الهواتف الذكية.

اختلاف المزايا

بدوره، قال مستشار المبيعات في متجر لشركة «جاكيس» للإلكترونيات، كومار اسوامي، إن «أجهزة البرادات المتوافرة في الأسواق تحتوي على مزايا أساسية مشتركة لكنها تتضمن مزايا مختلفة تهم كل منها فئات مختلفة من المستهلكين»، مبيناً أنه «على سبيل المثال، يهتم بعض المستهلكين بالبرادات ذات الأبواب الأربعة أو ذات الشاشات الرقمية أو التي تحتوي على صنابير خارجية للمياه الباردة ومكعبات الثلج».

وأضاف أن بعض فئات المستهلكين يهتم بشكل أكبر بشراء البرادات التي تحتوي على «فريزر» أو جهاز تجميد سفلي وليس علوياً، وذلك غالباً يكون لفئات المستهلكين من كبار السن أو المرضى الذي يفضلون التعامل مع البرادات ذات الأبواب المتعددة دون الحاجة للانحناء كثيراً، ولذلك يفضلون الأجهزة ذات أبواب التبريد العلوية.

وأشار اسوامي إلى أن «بعض المستهلكين يفضلون الثلاجات ذات الأبواب الأربعة أو الثلاثة التي تتضمن تقنيات لتحويل جميع فتحات الأبواب بما فيها أقسام التجميد إلى التبريد العادي، وبالتالي تتحول وقت الحاجة لبراد بالكامل دون وجود أجزاء للتجميد».

وبين أنه «على المستهلكين مراعاة عدد من النصائح عند شراء البرادات أبرزها، ضرورة تحديد السعات بشكل محدد قبل التوجه للشراء، وذلك للبحث في نطاق سعات معينة تتناسب مع احتياجات الأسرة، إضافة إلى ضرورة اختيار أجهزة البرادات التي تتناسب مع مساحات المطبخ أو المنزل المتاحة بشكل عام، فالسعات تختلف عن أحجام وأبعاد البرادات، فهناك برادات ذات سعات متماثلة ولكن تختلف الأطوال والقياسات العرضية الخارجية».

وأوضح أن «من ضمن النصائح أيضاً قبل الشراء تحديد ميزانية الشراء لتضييق نطاق البحث في الأنواع المناسبة، وأهمية البحث عن البرادات التي تتيح نوعيات إضاءة جيدة من نوعية (ليد) والاهتمام بمساحات التخزين».

البرادات الذكية

وقال المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ويرلبول» للأجهزة الإلكترونية، محمد اليسير، إن «أجهزة البرادات الذكية التي يمكن التحكم بوظائفها عبر الهواتف الذكية، تعد من أبرز الصيحات الحديثة للمنافسة بين شركات إنتاج البرادات، إضافة لمزايا الجودة التصنيعية والتقنيات المضافة، مثل الشاشات الرقمية على أسطح البرادات»، لافتاً إلى أن «القياسات التي تبدأ من 400 لتر في سعات البرادات تعد من الأكثر شيوعاً بالنسبة للطلب من المستهلكين».

استهلاك الطاقة

من جهته، أشار مسؤول المبيعات في أحد متاجر الالكترونيات، محمد حسين، إلى أنه «من الأمور المهمة التي تراعى عند شراء البرادات هي الاهتمام بشراء الأجهزة التي تصنف بأنها ذات كفاءة جيدة لاستهلاك الطاقة، وتفضيل شراء الأجهزة التي تتيح أرففاً ومساحات تخزين داخلية وتتناسب مع الزجاجات الطويلة ومختلف أوعية حفظ الطعام، ويفضل شراء الأجهزة التي تشمل أرففاً مانعة لانزلاق السوائل عبر أطراف مرتفعة، وأن تكون الأرفف سهلة التنظيف».

وأوضح أن «بعض البرادات تشمل مزايا مثل توفير أدراج بمستويات تبريد مختلفة وتتناسب مع حفظ أنواع الطعام وفقاً لدرجات البرودة المطلوبة للحفاظ عليها طازجة».

الصوت المنخفض

اعتبر مسؤول المبيعات في قسم الإلكترونيات بأحد متاجر التجزئة، ديفي راج، «أن من ضمن الارشادات المهمة عند شراء أجهزة البرادات، التركيز على شراء ما يتسم منها بتقنيات الصوت المنخفض وعدم الإزعاج والتي يكون على بعضها علامات مخصصة لذلك، ويفضل شراء تلك الأجهزة بشكل خاص في حال وضع الأجهزة خارج المطبخ وبالقرب أو داخل غرف النوم»، لافتاً إلى أن «تصنيف البرادات بأنها ذات كفاءة جيدة لاستهلاك الطاقة من الأمور المهمة أيضاً عند الشراء».

وأضاف أن «البرادات الأكثر شيوعاً في الطلب من المستهلكين هي التي تراوح سعاتها بين 300 و400 لتر، ويكون معظمها بباب واحد، فيما يستأثر اللون الفضي أو الرمادي الفاتح بالأكثر طلباً عند الشراء».

العلامات التجارية

«إل جي»، «سامسونغ»،

«بانوسونيك»، «دايو»،

«هوفر»، «اريستون»، «ويست

بوينت»، «هيتاشي»،

«بومباني»، «ايكون»، «اليكتا»،

«سوبر جنرال»، «كاندي»،

«بيكو»، «اكاي»، «نيكاي»،

«جيباس»، «ويرلبول»،

«انديست»، «سيمنس»،

«افترون»، «بوش»، «ميديا»،

«الكترولكس»، «يوربا»،

«فيرست ون»، «ثمسون»،

«نوبل»، «براندت»،

«جيبسون»، «فينوس».