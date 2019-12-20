السعودية أكبر الشركاء التجاريين لأبوظبي بـ 40.6 مليار درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

ذكر مركز الإحصاء في أبوظبي، أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الشركاء التجاريين لأبوظبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بإجمالي 40.6 مليار درهم، منها 4.55 مليارات درهم تجارة المملكة مع الإمارة خلال سبتمبر الماضي وحده.

وأوضح تقرير أصدره المركز حول تجارة أبوظبي الخارجية، أمس، أن قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي بلغت 154.4 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، تشمل 74.5 مليار درهم واردات و41.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و38.5 مليار درهم معاد تصديره.

واستحوذت الأغذية والمشروبات على 4.5 مليارات درهم من الصادرات، ثم السلع الاستهلاكية بإجمالي 2.5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمعاد تصديره جاءت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها في المركز الأول بإجمالي 17.7 مليار درهم، تلتها السلع الإنتاجية عدا معدات النقل بإجمالي 7.2 مليارات درهم، ثم السلع الاستهلاكية بـ7.1 مليارات درهم.

وبالنسبة للواردات استحوذت اللوازم الصناعية على الحصة الكبرى بأكثر من 32 مليار درهم، ثم معدات النقل وملحقاتها بإجمالي 17.5 مليارات درهم.

إلى ذلك، بلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي نحو أكثر من 18.1 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي، منها واردات بنحو 10.1 مليارات درهم، إضافة إلى صادرات غير نفطية بنحو أربعة مليارات درهم، ونحو أربعة مليارات درهم أخرى من السلع المعاد تصديرها.