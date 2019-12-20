«إمارات» تفتتح 3 محطات خدمة جديدة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) افتتاحها أخيراً، ثلاث محطات خدمة جديدة في دبي، وذلك لتلبية احتياجات المتعاملين، واستجابة للطلب المتنامي على منافذ بيع الوقود على مدار الساعة. وأشارت «إمارات»، في بيان أمس، إلى أنها تقوم بتوسعة شبكة محطاتها، لضمان استيعاب التوسع العمراني، وذلك بافتتاح ثلاث محطات جديدة للتزود بالوقود، هي «البصمة» و«الإمارات» على شارع الإمارات «العابر»، ومحطة «قريطيسة» على شارع دبي - العين باتجاه العين.

وتمثل محطات الخدمة التي افتتحت أخيراً جيلاً جديداً من محطات التزود بالوقود، الذي يتميز بالتصميم العصري مع الحفاظ على هوية المؤسسة وعلامتها التجارية. وبالإضافة إلى منتجات الوقود، تتمثل الخدمات المتاحة لعملاء «إمارات» في متجر متنوع، وخدمة «بيكريا» للمخبوزات الطازجة، و«كافيه أربيكا». كما سيتم افتتاح منافذ للوجبات السريعة في محطات الخدمة الجديدة قريباً. وتم تخصيص أماكن للصلاة لمرتادي المحطات. وأعلنت «إمارات» خططها المستقبلية لافتتاح أربع محطات خدمة في إمارة دبي، و16 محطة في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بنهاية عام 2020.

وقال مدير عام «إمارات»، المهندس علي خليفة الشامسي: «تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسة في تزويد عملائنا بخدمة مميزة في مواقع ملائمة يسهل الوصول إليها، حيث إن خطة (إمارات) الرئيسة جاءت لتمكننا من الوفاء بهذا الوعد، ونحن ندرك الحاجة إلى توفير الوصول السلس للعديد من المواقع الإضافية».

يشار إلى أن شبكة «إمارات» تتكون من 63 محطة خدمة في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.