مطارات الدولة أكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بالهند

المصدر: أزاد عيشو - دبي

استحوذ مطار دبي الدولي على خمسة من أصل أكبر 10 مسارات جوية تربط السوق الهندية بالعالم الخارجي، حيث حلّ الخط الجوي، الذي يربط مطار دبي بنظيره الهندي «مومباي»، في المركز الأول، كأكبر المسارات الجوية الدولية، مسجلاً أكثر من 56 ألف مقعد أسبوعي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن السوق الإماراتية احتلت المركز الأول كأكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بالهند، مسجلة 220 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الدولية بين البلدين، ومن مختلف المطارات.

وتفصيلاً، حلّ الخط الجوي، الذي يربط مطار دبي بنظيره الهندي «مومباي» في المركز الأول، كأكبر المسارات الجوية الدولية بين الهند والعالم الخارجي، مسجلاً أكثر من 56 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الجوية، ابتداء من التاسع من ديسمبر الجاري.

وأظهرت بيانات نشرها مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن خط «دبي - دلهي» بدوره، حلّ في المركز الثاني مباشرة في قائمة أكبر 10 أسواق (مطارات) بين الهند والعالم الخارجي، من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، مسجلاً أكثر من 41 ألف مقعد أسبوعي، فيما حل خط «دبي - حيدر آباد» في المركز الرابع مسجلاً 25 ألف مقعد أسبوعي.

ووفقاً للبيانات، حل خط «دبي - كوتشين» في المركز الخامس، مسجلاً نحو 23 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الجوية، فيما جاء خط «دبي - تشيناي» في المركز السابع مسجلاً نحو 22 ألف مقعد، وبذلك استحوذت دبي على خمسة من أصل أكبر 10 مسارات جوية تربط السوق الهندية بأسواق العالم الخارجي، مسجلة 167 ألف مقعد أسبوعي، تشغلها مختلف الناقلات الجوية على الخطوط المذكورة.

وأشارت إلى أن السعة المقعدية على الرحلات الجوية، التي تربط بين السوقين الإماراتية والهندية، سجلت مستويات نمو كبيرة على مدار السنوات الماضية.

إلى ذلك، أوضحت البيانات أن السوق الإماراتية حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بالهند، مسجلة نحو 220 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الدولية بين البلدين ومن مختلف المطارات، لافتة إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول وبفارق كبير، مقارنة بتايلاند وسنغافورة في المركزين الثاني والثالث، وبنحو 70 و60 ألف مقعد لكل منهما على التوالي. ولفتت إلى أن شركة «طيران الإمارات» حلت في المركز السابع عالمياً كأكبر الناقلات الجوية إلى الهند، وفقاً لأحدث بيانات السعة المقعدية على الرحلات الدولية، وشركة «الاتحاد للطيران» في المركز التاسع.

أكبر الوجهات

احتفظت الهند بمكانتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي، من حيث أعداد المسافرين، بوصول حركة السفر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 8.8 ملايين مسافر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من مؤسسة مطارات دبي، التي أشارت إلى أن مومباي حلت ثانياً، من حيث أعلى المدن في عدد المسافرين بـ1.7 مليون مسافر.