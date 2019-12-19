«طلبات».. منصّة توصيل الطعام لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طلبات»، أكبر منصّة لطلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة، أمس، عن اختيارها لتكون منصة توصيل طلبات الطعام لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وسيتاح لزوار الحدث، الأروع في العالم، استخدام هذه المنصة لطلب المأكولات المفضلة لديهم من مجموعة واسعة من المطاعم، واستلام طلباتهم سريعاً في الموقع، أو من نقاط توزيع «طلبات».

مطبخ سحابي

وأفادت «طلبات» في بيان بأنها ستطلق في «إكسبو 2020 دبي» مطبخاً سحابياً قائماً على التقنيات الحديثة، يشمل العديد من المطاعم التي تقدم للعملاء قائمة متنوعة من الأصناف الطازجة، بما ينسجم مع الطابع العالمي لهذا الحدث الكبير. وأضافت أنه يمكن للزوار تذوّق تشكيلة استثنائية من المأكولات التي تمثل أشهر المطابخ العالمية، واستلام وجباتهم بأقصى سرعة ممكنة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية، انسجاماً مع الموضوعات الفرعية لـ«إكسبو 2020 دبي» وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

مطابخ عالمية

وقال مدير إدارة برامج الفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»، دارين تسي، إنه «مع 25 مليون زيارة متوقعة خلال أشهر الحدث الستة، وما يقارب من 500 ألف وجبة من المتوقع إيصالها خلال الأيام الأكثر ازدحاماً، سيفتح (إكسبو 2020 دبي) الباب أمام زواره لاستكشاف أبرز المطابخ العالمية».

وأضاف تسي أنه «لا شك أن اختيار (طلبات) لتكون منصة توصيل طلبات الطعام في الحدث، سيمكّن الزوار من طلب الوجبات من جميع أرجاء الموقع بيسر وسهولة».

وأشار إلى أن هذه الخطوة تقدم للزوار فرصة اختبار مفهوم المطبخ السحابي، الذي يشكّل نقلة نوعية في قطاع الأطعمة والمشروبات، ويثري تجربة الزوار على المستويات كافة.

أساليب مبتكرة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، توماسو رودريغيز: «سنتبع أساليب مبتكرة في إسعاد زوّار (إكسبو 2020 دبي) بألذ المأكولات خلال الحدث الأروع في العالم».

وأوضح أن «مطبخ (طلبات) السحابي ينطوي على العديد من المزايا الفريدة، حيث إنه إلى جانب تزويد العملاء بخيارات واسعة من الأطعمة الطازجة من مختلف أنحاء العالم، فإنه يسهم أيضاً في الحد من النفايات، وجعل خدمة توصيل الطعام أكثر كفاءة وذكاء».

حقبة جديدة

تشكل المطابخ السحابية حقبة جديدة في قطاع الأطعمة والمشروبات، إذ توفر مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وإدارة قوائم الطعام، والالتزام بمواعيد التسليم.

ومن خلال التركيز على إدارة وتحسين عمليات التوصيل، يمكن لمطبخ «طلبات» السحابي التكيّف مع توجهات الطلب، عبر دعم المنتجات التي يكثر الطلب عليها، والإسهام بالتالي في الحد من النفايات.

- يمكن استخدام

«طلبات» لطلب الوجبات

من منافذ الأطعمة

والمشروبات، عبر موقع

«إكسبو 2020 دبي».