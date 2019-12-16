120 شركة محلية وعالمية تفتتح مقارّ في «المارية»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، علي عيد المهيري، أن أكثر من 120 شركة محلية وإقليمية وعالمية كبرى افتتحت مقارّ لها في جزيرة المارية من بينها 65 شركة افتتحت مقار خلال الـ18 شهراً الماضية فقط ضمن مُربعة سوق أبوظبي العالمي.

وأكد المهيري في تصريحات صحافية، أمس، أن الإقبال على افتتاح مقار في الجزيرة يرجع إلى رغبة الشركات في الاستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها باعتبارها منطقة مالية استثمارية حرة ووجهة رئيسة للأعمال والاستثمار والعيش والترفيه. وبيّن المهيري أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تطويرها في المرحلتين الأولى والثانية من جزيرة المارية بلغت 9333 ألف متر مربع، أي ما يوازي 46.5% من اجمالي مساحة الجزيرة التي تصل الى أكثر من مليوني متر مربع.

وقال المهيري إن وحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» وقّعت منذ أبريل الماضي على سبعة عقود بيع قطع أراضٍ مع عدد من مطورين أبدوا اهتمامهم بالشراء والتطوير في «المارية»، يصل إجمالي مساحتها إلى نحو 150 ألف متر مربع مخصصة لأغراض سكنية وإقامة منشآت مدرسية. وأشار الى أن «مبادلة» قامت ببيع قطعتي أرض للأغراض السكنية إلى شركة «وي بريدج» بمساحة أرضية إجمالية تبلغ 44.2 ألف متر مربع توفران 772 شقة فندقية عند استكمال أعمال الإنشاءات في مشروع «المارية فيستا»، فيما تعكف شركة «فارغلوري» حالياً على استكمال الإنشاءات في مشروع «المارية بلازا» الذي سيوفر 220 شقة فاخرة بمجرد الانتهاء منه.

وذكر المهيري أنه تم تأجير 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية لمستأجرين جدد خلال الـ18 شهراً الماضية، لافتاً الى أن «مبادلة» تمتلك أربعة أبراج مكتبية بلغت نسبة الإشغال في ثلاثة منها 80%، بينما بلغت نسبة الإشغال 70% في البرج الرابع بنسبة نمو 15% خلال عام 2019.

وأكد المهيري أن السوق العقارية في المارية شهدت تحسناً كبيراً خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بدعم من المبادرات الحكومية، حيث استقرت ايجارات أصول «مبادلة» في جزيرة المارية بينما زادت نسب الإشغال بصفة عامة، مشيراً الى أن الوحدات السكنية هي الأكثر طلباً خلال العام الجاري في المارية.

إشغالات الفنادق

قال المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، علي عيد المهيري، إن المؤشرات الحالية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن تظهر زيادة في مستوى الإشغال في فندق «فورسيزونز أبوظبي» في جزيرة المارية بما يقرب من 8000 ليلة فندقية، كما استقر الإشغال في فندق «روزوود أبوظبي» عند مستويات قوية تصل إلى أكثر من 70%، وذلك في الوقت الذي يدخل الفندق حالياً عامه السادس. وأضاف أنه منذ افتتاح التوسعات بمركز «الغاليريا» ارتفع الطلب على خدمات الترفيه في الفندقين خلال عطلات نهاية الأسبوع، والذي يعكس النمو المتزايد لمرافق وخدمات الترفيه والتجزئة بجزيرة الماريا.