وضع حجر الأساس لـ «ماج سيتي» باستثمارات مليارَي درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة، أمس، عن وضع حجر الأساس لمشروع «ماج سيتي»، الواقع في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان «دستركت 7»، وتقدر استثمارات المشروع بنحو ملياري درهم. وقال المؤسس رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ماج القابضة وشركة ماج للتطوير، موفق القداح، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمناسبة الإعلان عن تفاصيل المشروع: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مشروع ماج سيتي المؤلف من أكثر من 5100 وحدة سكنية، من فلل وشقق سكنية، ليكون أضخم مجمع سكني نقدمه لسوق دبي العقارية، ومن خلاله سنعمل على تجسيد خبرة المجموعة، لتقديم مشروع مميز يليق بسمعة إمارة دبي، وقيمة شركائنا المميزين وتاريخ مجموعتنا».

وأضاف القداح: «تماشياً مع (رسالة الموسم الجديد)، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أكدت ضرورة تنفيذ مشروعات نوعية وأفكار استثنائية خلال الفترة المقبلة، لمواصلة الريادة والتميز في كل القطاعات الحيوية بالدولة، عملنا على تصميم مدينة نموذجية تضم خدمات ومرافق متكاملة، ما يوفر بيئة اجتماعية مستدامة لسكان المشروع، ويقلل من الحاجة إلى التنقل لتأمين مستلزمات المعيشة، صممنا مشروع ماج سيتي وفق معايير جديدة تمت دراستها لضمان أفضل استخدام للمساحات، وتقليل كلفة رسوم الخدمة والكلفة التشغيلية للمشروع ما يعزز العوائد الاستثمارية لعملائنا».

وأكد القداح أن الشركة طرحت، أخيراً، خططاً مبتكرة، ليصبح تملك العقار في متناول الجميع، ولتعزيز تنافسية دبي وجذب فئات جديدة من المشترين.