«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى كرابي التايلاندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة «فلاي دبي»، أخيراً، أولى رحلاتها المنتظمة إلى مدينة كرابي في جنوب تايلاند، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية تخدم هذه المدينة.

وذكرت «فلاي دبي»، في بيان، أمس، أن رحلاتها إلى كرابي ستكون يومية بتوقف واحد بمدينة يانغون في ميانمار، وبشراكة الرمز مع شركة «طيران الإمارات».

وكان على متن رحلة «فلاي دبي» الأولى، التي هبطت في مطار كرابي، وفد رفيع المستوى من الشركة برئاسة نائب الرئيس للعمليات التجارية في «فلاي دبي» لمنطقة الإمارات ودول التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وإفريقيا، سودير سراداران، بينما كان في استقبال الطائرة لدى وصولها المطار نائب حاكم كرابي، سوم كوان كانجيرن، ومدير مطار كرابي، اتابورن نوانج أدووم.

وقال سودير: «نحن سعداء بانطلاق رحلاتنا إلى كرابي، وجهتنا الجديدة، مع توسع شبكتنا المتنامية إلى الشرق».

وأضاف «خلال السنوات الـ10 الماضية بقينا ملتزمين بافتتاح الوجهات الجديدة غير المخدومة، وتمكين الملايين من السفر واستكشاف المزيد من الوجهات والأماكن».

وأشار إلى أن «الوجهة الجديدة ستعطي المزيد من الخيارات للمسافرين من الإمارات، في الوقت الذي تمنح المسافرين من تايلاند رحلات مباشرة إلى دبي».

من جهته، قال أودوم إن «افتتاح وجهة كرابي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز وتسهيل الاتصال بين تايلاند والشرق الأوسط، كما أنها فرصة جيدة لتعزيز السياحة في جنوب تايلاند».

بدوره، قال مدير هيئة السياحة التايلاندية لدبي والشرق الأوسط، بيشايا سايسانجان، إن «الإمارات هي السوق الأكثر شمولاً للسياحة في المنطقة، حيث استقبلت تايلاند، خلال العام الماضي، أكثر من 200 ألف زائر من دولة الإمارات، من المواطنين والمقيمين على حد سواء»، متوقعاً أن «تعزز الوجهة الجديدة أعداد السياح بين البلدين».

يشار إلى أن كرابي تعد وجهة سياحية مهمة تحظى بإقبال كبير من السياح، سواء عشاق الشواطئ أو المغامرات، وأيضاً لعشاق الطبيعة، هناك المنحدرات الجيرية وغابات المانغروف الكثيفة وجزيرة «بي بي» الشهيرة، كما تتوافر في كرابي أيضاً أنشطة مثل الغوص أو المشي لمسافات طويلة، أو استكشاف شلالات «هواي تو» في متنزه فانوم بينتشه الوطني.