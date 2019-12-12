جناح الهند.. 6 أشهر من الاحتفالات للتعريف بوجه البلاد الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسلّط الجناح الهندي في معرض «إكسبو 2020 دبي» الضوء على ثقافة الهند وتراثها وتقنياتها، بما في ذلك برنامجها لاستكشاف الفضاء.

وسيكشف الجناح، تحت موضوع «المستقبل في الهند»، عن الوجه الجديد للبلاد، مبرزاً قدراتها البشرية وطموحات شبابها.

ويمكن لزائري الجناح، خلال ستة أشهر من الاحتفالات، التعرف إلى ثقافة الهند المبنية على التنوع والحافلة بالفرص للجميع.

كما يمكن للزائرين استكشاف الأعمال الفنية التي تحكي قصة برنامج الفضاء الهندي.

كما سيكون جناح الهند مكاناً يبين طموح البلد ليصبح قوة عالمية من خلال المواهب والتجارة والتقاليد والسياحة والتقنية.

وفضلاً، عن ذلك يمكن لزائري الجناح الهندي الاستمتاع بالنكهات والأطعمة الفريدة والعروض الأدبية والموسيقى والرقصات الشعبية التي تبرز تنوع الهند وغناها.