أصحاب مشروعات ناشئة: القوانين والمبادرات الحكومية تحفز ريادة الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





استعرضت مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيون خلال مشاركتهم بفعاليات اليوم الثاني للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال، تجاربهم وقصص نجاحهم في البدء بتأسيس أعمالهم بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن مشاركة الدولة في اليوم الثاني من الاجتماع شهدت ثلاثة جلسات حوارية قدمها رواد أعمال إماراتيون تحدثوا عن القوانين والتشريعات والإجراءات التي من شأنها تحفيز ريادة الأعمال، وتمكن رواد الأعمال والمستثمرين من إنشاء مشروعاتهم بالاستفادة من الخدمات التي تتيح لهم التغلب على التحديات من خلال مجموعة من المبادرات أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتشجيع الشباب على ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناشئة تمكنهم من دخول مجال ريادة الأعمال.

وناقشت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «آفاق الشراكة بين رواد الأعمال والحكومة» التي شارك فيها كل من صاحبة مشروع «الاستديو» لرياضة اليوغا والبيلاتس للسيدات، مريم الصايغ، والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لـ«ري إيربان استديو»، مشاعل العلي، والمؤسس المشارك والمدير العام لمقهى «هوم بيكري»، عبدالله الملا، دور الشراكة مع المؤسسات الحكومية للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها تلك الجهات لرواد الأعمال لمساعدتهم على البدء في ممارسة الأعمال سواء في مجال الحصول على الاستشارات، أو تنظيم الفعاليات لتسليط الضوء على مشروعاتهم الناشئة والمبتكرة.

وتلاها جلسة أخرى تحدثت فيها الخبيرة الإماراتية المتخصصة في ريادة الأعمال، نجلاء الأنصاري، عن واقع ومستقبل ريادة الأعمال في دولة الإمارات في ظل توفر العديد من الجهات المختصة الحاضنة لرواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة من خلال توفير منصات مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين كبار عالم الأعمال والشركات الناشئة.

واختتم البرنامج الخاص بجلسة حوارية أخيرة بعنوان «أفكار مبتكرة ومشاريع ناجحة»، شارك فيها كل من المؤسس المشارك لمشروع عربة «دوه»، محمد الهاشمي، ورئيس «ميداف استديو»، علياء لوتاه، وصاحبة تطبيق «منورة» الفني، عايشة الحمراني، حيث جرى خلالها تسليط الضوء على كيفية تطوير الأفكار المبتكرة، ودور حكومة دولة الإمارات الحيوي في تبنيها وتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتحويلها إلى مشروعات ناشئة ناجحة.

وحضر الجلسة أكثر من 100 شخص من شباب دولة الإمارات المهتمين بريادة الإعمال وكذلك عدد من الخبراء العالميين المشاركين في فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

