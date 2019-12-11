صفقة عقارية في «جزر العالم» بـ 112 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل صفقة عقارية بقيمة 112.7 مليون درهم، في الثامن من ديسمبر الجاري، ضمن مشروع «جزر العالم».

وأظهر تقرير لمؤسسة «داتا فايندر»، منصّة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، أن هذه الصفقة العقارية تتعلق ببيع جزيرة «بورما» ضمن مشروع «جزر العالم».

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن عدد الصفقات العقارية التي سجلتها أنظمة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الـ100 يوم الماضية، بلغ نحو 13.8 ألف صفقة، وتحديداً منذ تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي.

وأظهرت البيانات، التي أصدرتها المؤسسة، تسجيل 5051 عملية بيع لدى «أراضي دبي» خلال نوفمبر 2019، ما يمثل أعلى مستوى سجلته على أساس شهري خلال 11 عاماً، لتتجاوز بذلك إجمالي عدد عمليات البيع العقاري خلال أكتوبر، الذي سجل 4774 عملية بيع، وسبتمبر الذي شهد 4007 عمليات بيع، ليبلغ عدد عمليات البيع المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 13 ألفاً و832 عملية بيع.