بيع جزيرة بدبي بقيمة 112 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف تقرير لـ مؤسسة "داتا فايندر"، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة "بروبرتي فايندر" عن تسجيل دائرة الأراضي والأملاك بدبي لصفقة عقارية مهمة هي بيع جزيرة "بورما" ضمن مشروع جزر العالم بقيمة 112.7 مليون درهم.

وأشار التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن عدد الصفقات العقارية التي سجلتها أنظمة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، 13.8 الف صفقة خلال الـ 100 يوم الماضية، وتحديداً منذ تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بدبي.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها المؤسسة تسجيل 5.051 عملية بيع لدى "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" خلال شهر نوفمبر الماضي، ما يمثل أعلى مستوى سجلته على أساس شهري خلال 11 عاماً، لتتجاوز بذلك إجمالي عدد عمليات البيع العقاري خلال شهر أكتوبر الذي سجل 4.774 عملية، وشهر سبتمبر الذي شهد 4.007 عملية بيع. وبالنتيجة، بلغت عمليات البيع المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 13،832 عملية.

ومن جانبها قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى "بروبرتي فايندر"، لينيت عباد: "يعود الفضل في ارتفاع عدد عمليات البيع هذا العام وتنامي ثقة المستهلكين بالسوق إلى جميع الخطوات المذكورة، إذ ساهمت، إلى جانب انخفاض الأسعار والزخم الهائل للعروض، بتوفير مجموعة واسعة من الخيارات أمام المشترين، فضلاً عن الأسعار الجذابة والحوافز المشجّعة".

وأضافت: "تسلط هذه البيانات الضوء على التأثير الإيجابي الذي أحدثه الإعلان عن تشكيل اللجنة على توجهات السوق في الأشهر الثلاثة منذ شهر سبتمبر، إذ يبدو أن المستهلكين باتوا يتوجهون لشراء العقارات في دبي بالتزامن مع اقتراب موعد معرض "إكسبو 2020".

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يأتي في عدد عمليات البيع على خلفية العديد من الخطوات المشجّعة التي أعلنتها الحكومة هذا العام لدعم الاستثمار في سوق العقارات، مثل تأشيرات الإقامة طويلة الأمد وتبسيط عمليات القطاع العقاري والإعفاء من الرسوم. كما ساهمت بعض القرارات التنظيمية الإيجابية في تعزيز ثقة المستهلكين بسوق العقارات في دبي، مثل إلغاء المصرف المركزي رسوم التسوية المبكرة للرهون العقارية والتي تبلغ نسبتها 3%، والاستغناء عن شرط الحد الأعلى للسن المرتبط بموعد السداد الأخير، وإلغاء سقف إقراض البنوك للقطاع العقاري والبالغ 20%.